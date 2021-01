O Google está trabalhando em um Nest Hub 2 com Soli e Zigbee?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google pode em breve atualizar seu Nest Hub Smart Display depois que um dispositivo for aprovado pela FCC.

A lista de dispositivos foi identificada pelo 9to5Google e apresenta o codinome A4R-GUIK2, que é classificado na lista como "Dispositivo interativo". De acordo com o 9to5Google, o Google já havia usado Interactive quando se referia a seus Smart Displays e alto-falantes.

A4R-GUIK2 está listado como apresentando Bluetooth, Wi-Fi e Zigbee . Zigbee é um protocolo de comunicação usado para dispositivos smarthome que podem ser encontrados em alguns dispositivos Echo da Amazon , eliminando a necessidade de uma ponte separada conectando dispositivos compatíveis ao seu roteador.

O dispositivo também usa um e-label da FCC, que confirma que tem uma tela, levando o 9to5Google a assumir que é o sucessor do Nest Hub de dois anos que chegou em outubro de 2018.

Soli - o chip de radar do Google - também parece estar a bordo do dispositivo na lista, sugerindo que a próxima geração do Nest Hub poderia oferecer gestos como o Nest Hub Max , como levantar a mão para pausar uma faixa.

No momento, não há confirmação do Google sobre um novo Nest Hub e nenhum outro boato em torno do dispositivo, mas se A4R-GUIK2 for o Nest Hub 2, então esperamos ver vazamentos aumentar nos próximos meses.

Escrito por Britta O'Boyle.