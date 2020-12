Agora você pode fazer chamadas com zoom no Google Nest Hub Max

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google anunciou que agora você pode fazer chamadas do Zoom em seu dispositivo Nest Hub Max com tela inteligente. O aplicativo está em visualização, o que significa que ainda está sendo desenvolvido, mas fará o trabalho se você quiser usá-lo.

No momento, o aplicativo está aberto para pessoas nos EUA, Reino Unido, Canadá e Austrália - provavelmente porque está disponível apenas em inglês no momento. A mudança é muito bem-vinda, mas um pouco inesperada; O próprio aplicativo Google Meet do Google tem lutado muito com o Zoom este ano para abrir caminho entre o enorme crescimento de 2020 em aplicativos de videoconferência e bate-papo. As videochamadas do Google Meet são ilimitadas (até 24 horas) até 31 de março de 2021.

Além disso, o Google afirma que o Google WiFi e o Nest WiFi agora detectam automaticamente quando você está fazendo uma videoconferência no Google Meet ou Zoom e prioriza o tráfego de acordo.

Se você está planejando hospedar chamadas através do Zoom em seu Hub Max, você precisará vincular sua conta do Zoom à sua conta do Google com antecedência - há instruções completas aqui . Em seguida, você pode iniciar uma reunião em sua tela tocando nos cartões Meet ou Zoom.

E, se você precisar agendar uma reunião do Zoom com antecedência, a maneira mais fácil de fazer isso é usando o Google Agenda da mesma forma que você pode criar um convite do Google Meet.

Você também pode pedir Basta perguntar, “Ok Google, participe da minha próxima reunião” para participar da próxima chamada de vídeo no seu Google Agenda. Ou diga “Ok Google, inicie uma chamada do Zoom”.

Escrito por Dan Grabham.