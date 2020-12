Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple Music está finalmente disponível nos alto-falantes e telas inteligentes do Google Assistant , de acordo com o Google.

A lista de produtos compatíveis inclui a própria linha de dispositivos Nest do Google, como o novo Nest Audio, Nest Hub Max, Nest Mini e muito mais. É claro que você precisa de uma assinatura do Apple Music para aproveitar as vantagens da nova integração. A Apple Music custa a partir de US $ 9,99 por pessoa. Como alternativa, você pode obter o Apple Music por meio do Apple One, a partir de $ 14,95 por pessoa.

Com essa nova integração com o Google Assistente, você pode definir o Apple Music como o serviço padrão em seus alto-falantes e, em seguida, com sua voz, pode pedir ao Google Assistente para tocar músicas, álbuns ou listas de reprodução do Apple Music - assim como faria com outros serviços, como o Spotify.

Para reproduzir música do Apple Music, vincule sua conta do Apple Music no app Google Home e, em seguida, bata um comando. Você pode até reproduzir todas as suas músicas favoritas da biblioteca do Apple Music, dizendo: “Ei Google, toque minhas músicas”.

O Google disse que o suporte ao Apple Music começará a funcionar a partir de 7 de dezembro de 2020 nos EUA, Reino Unido, França, Alemanha e Japão. Lembre-se de que os dispositivos Amazon Alexa são compatíveis com o Apple Music desde 2018, portanto, essa integração está muito atrasada.

Escrito por Maggie Tillman.