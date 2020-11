Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google Assistente está recebendo um novo recurso de casa inteligente, que, honestamente, parece muito tarde.

O Google Assistente agora permite que os usuários programem dispositivos, incluindo luzes inteligentes, para ligar e desligar em determinados momentos com um recurso de “ações programadas”.

O Android Police percebeu o recurso pela primeira vez por meio da documentação do desenvolvedor . Lembre-se de que luzes inteligentes como o Hue trabalham há muito tempo com o Google Assistente, incluindo para ligá-las e desligá-las e definir alarmes, mas com esta nova atualização, agora você pode dizer ao Assistente quando, especificamente, desligar as luzes e outros dispositivos.

Por exemplo, você pode dizer algo como “Ok Google, apague as luzes no sábado às 23h”. Embora, na maioria dos casos, você deva dizer o dia e a hora exatos, pode dizer nascer do sol ou pôr do sol. Você também pode usar o Google Assistente para agendar um período de tempo para manter suas luzes ou dispositivos ligados, como "por 15 minutos".

As dificuldades no novo recurso ainda estão sendo resolvidas, já que o Android Police observou que a capacidade de cancelar uma ação programada ainda não funciona. A documentação de casa inteligente do Google Assistente, no entanto, sugere que o recurso deve estar funcionando bem em breve.

Escrito por Maggie Tillman.