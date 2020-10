Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O próximo recurso do Google pode significar o fim de palavras como "OK Google". A empresa está testando um recurso de display inteligente que ativa o Google Assistant com base na proximidade, ao invés de wake words.

Conforme detectado pelo Android Central , o vazador Jan Boromeusz compartilhou um vídeo no YouTube demonstrando o recurso em um Nest Hub Max . (Parece ser parte de uma compilação de firmware interno que ainda não está disponível.) Como você pode ver no vídeo, Boromeusz primeiro usa o Google Assistant sem proferir uma palavra de ativação. A IU do assistente aparece quando eles se aproximam e desaparece quando eles permanecem parados.

O Google não anunciou se ou quando planeja lançar o recurso, que tem o codinome Blue Steel. Também não se sabe como o Blue Steel funciona, incluindo se ele precisará ser habilitado e exigir o uso de uma câmera. O Google pode estar tentando maximizar os recursos de ultrassom do Nest Hub Max, que pode detectar a que distância você está sem usar uma câmera, mas isso ainda não foi confirmado.

De qualquer forma, isso não mata exatamente o wake word "OK Google", já que nem todos os dispositivos inteligentes do Google têm recursos de ultrassom ou mesmo uma câmera, o que significa que eles provavelmente não receberão Blue Steel. Portanto, você ainda precisará usar palavras de ativação para invocar o Assistente neles. Mas isso indica que o Google está possivelmente pensando em maneiras de se livrar de sempre ter que dizer "OK Google" e, honestamente, isso abre a porta para a inovação no espaço das caixas de som inteligentes.

Esperamos que o Google também esteja pensando em privacidade ao desenvolver o Blue Steel. Manteremos você informado à medida que aprendermos mais.

Escrito por Maggie Tillman.