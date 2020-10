Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google atualizou o Google Wifi - o roteador Wi-Fi lançado pela primeira vez em 2016, mas desde então vem com o Nest Wifi.

O novo roteador, disponível na Google Store , mantém a marca original do Google Wifi, mas vem com um novo preço básico de US $ 99 para uma única unidade ou US $ 199 para três, abaixo de US $ 129 e US $ 299, respectivamente. Ele também vem com um plugue de 15 W, em vez de USB-C, e é parcialmente feito de plástico reciclado.

Existem alguns novos truques de software integrados também, como a capacidade de receber alertas de notificação quando um novo dispositivo se conecta à sua rede.

O Google também implantou melhorias gerais de desempenho de rede que devem ajudar a “evitar congestionamentos quando vários dispositivos estão online”, reduzindo atrasos. O mais recente Nest Wifi, lançado no ano passado e a partir de US $ 169, oferece um alcance melhor do que o Gooogle Wifi, também recebeu essas atualizações de software.

Os pontos Nest Wifi de $ 149 do Google, que oferecem um alto-falante inteligente com Google Assistente integrado, também estão recebendo novas atualizações de software.

Para ver como todos eles se comparam a outros roteadores de rede mesh disponíveis, veja nosso resumo dos melhores para comprar aqui.

