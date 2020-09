O Google Nest Audio adapta seus níveis de volume para que você possa ouvi-lo na máquina de lavar louça

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google tem um novo alto-falante, substituindo o Google Home original por algo novo - o Nest Audio .

O Nest Audio muda de nome, abandonando a marca Google Home, após os recentes lançamentos para fazer dispositivos Nest voltados para casa, seja áudio, aquecimento ou segurança, mas é um alto-falante projetado para ficar em uma posição semelhante ao Google Home, rivalizando com o Amazon Echo .

O novo design não será uma surpresa, não apenas porque vazou muito antes do lançamento - incluindo uma provocação oficial do próprio Google - mas porque coincide com os palestrantes recentes da empresa.

O alto-falante é coberto com tecido na frente e atrás, com cerca de 175 mm (6,9 pol.) De altura e 124 mm (4,9 pol.) De largura. O que talvez seja surpreendente é que ela tem apenas 78 mm (3,1 pol.) De profundidade. Essa profundidade mais rasa significa que ocupará um pouco menos de espaço em uma prateleira ou peitoril da janela, talvez em contraste com o último Eco esférico da Amazon, no qual a pegada cresceu.

A cobertura de malha é feita de garrafas de plástico reciclado e 70 por cento da caixa do alto-falante também usa plástico reciclado, mas a única parte visível é o pé emborrachado. Surpreendentemente, o Nest Audio tem 1,1 kg, o que é bastante pesado.

O controle é feito por meio de áreas de toque na parte superior do alto-falante, com um botão mudo físico na parte traseira, embora, é claro, a maior parte da interação seja por voz usando o Google Assistente .

O novo alto-falante é 75 por cento mais alto que o antigo Google Home e os graves são 50 por cento mais fortes, com um woofer de 75 mm (2,9 pol.) E um tweeter de 19 mm (0,7 pol.). O Google diz que passou por muitos ajustes para obter graves "significativos", mas afirma que é adequado para todos os gêneros musicais.

Para garantir que soe perfeito o tempo todo, o Nest Audio contará com uma função Media EQ que ajustará automaticamente o som para a mídia que você está ouvindo, seja podcasts, audiolivros, música ou o que você estiver ouvindo também.

Há também um recurso Ambient IQ que ajusta o volume de coisas como notícias, podcasts e audiolivros para que você possa ouvi-los por cima dos ruídos na sala - como aquela máquina de lavar louça, por exemplo.

Com a tecnologia do Google Assistente - e controlado pelo app Google Home no seu telefone - você poderá emparelhar ou agrupar o Nest Audio em estéreo da mesma forma que faz com outros alto-falantes do Google, bem como dobrá-lo à sua vontade por meio das habilidades do Assistente. Isso dará a você controle sobre os dispositivos domésticos inteligentes conectados e acesso a outras informações.

O Nest Audio já está disponível para pré-venda e estará nas prateleiras a partir de 15 de outubro; terá o preço de £ 89,99.

squirrel_widget_2709293

Escrito por Chris Hall.