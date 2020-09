Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google está realizando uma vitrine de hardware no final do mês que será apenas online, e um dos produtos que a empresa já confirmou que está funcionando agora vazou online. O WinFuture postou imagens do Nest Audio, dando-nos uma visão mais detalhada do alto-falante inteligente.

Rumores de um novo alto-falante Nest (acredita-se que será lançado com a marca Nest) apareceram pela primeira vez em junho. Posteriormente, passou por alguns órgãos reguladores, incluindo a FCC e também o equivalente japonês, que continha imagens compartilhadas online, dando-nos uma visão completa do palestrante.

O Google respondeu em julho, fornecendo imagens oficiais e um vídeo para confirmar que está trabalhando em um novo alto-falante. Agora, a empresa deve revelá-lo durante seu evento de 30 de setembro de 2020 ao lado dos smartphones Pixel 5 e um Chromecast.

WinFuture disse que o novo alto-falante inteligente provavelmente se chamará Nest Audio. O tecido da grade deve ser durável e feito de garrafas de plástico 100% recicladas. Ele apresentará os quatro LEDs do Google Assistant na frente para indicar quando ele está ouvindo. Se você quiser desativar os microfones do alto-falante, basta apertar o botão físico na parte traseira. Dois alto-falantes Nest Audio também podem ser pareados para fornecer uma experiência de alto-falante estéreo.

Espera-se que o Google Nest Audio custe cerca de € 100 Euros, o que se converte em cerca de £ 91. Só estará disponível nas cores Carvão e Giz.

Escrito por Maggie Tillman.