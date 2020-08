O zoom está chegando ao Nest Hub Max, Echo Show e Portal

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Zoom anunciou seu programa Zoom for Home, que levará as videochamadas Zoom para vários monitores inteligentes, incluindo Smart Displays habilitados com Google Assistant, como o Nest Hub Max , bem como o Portal do Facebook e o Amazons Echo Show.

A compatibilidade do Zoom chegará ao Portal a partir de setembro de 2020, e aos monitores habilitados para o Google Assistant e ao Amazon Echo Show do "final do outono".

O Nest Hub Max já oferece videochamadas em grupo e um a um por meio do Google Duo e do Google Meet, mas quando a atualização do Zoom chegar, os usuários do Nest Hub Max poderão dizer "Ei Google, participe da minha reunião do Zoom" e você será conectado à sua próxima chamada Zoom em seu calendário do Google.

Todas as entradas da agenda com zoom em sua agenda do Google também aparecerão no Smart Display habilitado para o Google Assistente e darão a você a opção de tocar no botão "Entrar com zoom" na parte inferior para continuar.

Para o Portal, haverá recursos de "participar da reunião" de um toque disponíveis e a tecnologia Smart Camera do Portal irá mantê-lo no quadro - algo que o Nest Hub Max oferece com o Duo. Ainda não está claro se oferecerá o mesmo para o Zoom.

Com o Amazon Echo Show, os usuários poderão dizer "Alexa, participe da minha reunião Zoom" e, desde que seu calendário esteja vinculado no aplicativo Alexa, Alexa iniciará sua reunião Zoom agendada sem a necessidade do ID ou senha da reunião.

O Google não confirmou exatamente quando no outono chegará a atualização trazendo o Zoom para o Amazons Echo Show, Googles Nest Hub Max e outros Smart Displays com Google Assistant , mas vamos mantê-lo atualizado quando ouvirmos mais. Nós sabemos que o Echo Show 8 será o primeiro dos smart displays da Amazon.

