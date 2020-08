Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google está lançando uma atualização que verá o controle de várias divisões nos dispositivos Nest .

Já é possível agrupar manualmente os dispositivos Nest para tocar a mesma música em diferentes alto-falantes ao mesmo tempo, mas a atualização permitirá que os usuários agrupem alto-falantes Nest, monitores e Chromecasts em tempo real, tornando o áudio em várias salas muito mais fácil.

Quando a atualização chegar, os usuários do dispositivo Nest verão um ícone no canto inferior esquerdo da tela quando qualquer conteúdo de áudio estiver sendo reproduzido, permitindo-lhes adicionar ou remover outros dispositivos Nest da casa.

Isso significa que você pode fazer o Spotify tocar sua música favorita do Ed Sheeran no seu Nest Hub Max na cozinha, tocar no ícone para adicionar o seu Nest Hub no quarto e Ed o seguirá escada acima.

Se você quisesse fazer isso antes de a atualização ser lançada, você teria que usar o recurso Stream Transfer, que permite que você peça ao Google para mover sua música para outra sala, ou agrupe manualmente os dispositivos Nest.

Para agrupar manualmente os alto-falantes Nest, você precisa acessar o app Google Home , tocar no "+" na parte superior, criar um grupo de alto-falantes e marcar os dispositivos que deseja agrupar. É fácil de fazer - quando você sabe como - mas exige mais esforço do que apenas tocar em um ícone em tempo real quando a música já está tocando.

O controle de várias salas funciona com a maioria dos aplicativos de áudio, incluindo Spotify , YouTube Music e Pandora. Ele será lançado no Nest Hub, Nest Hub Max e em outros Smart Displays do Google Assistant a partir de 18 de agosto, seguido pelo app Google Home ainda este ano.

Escrito por Britta O'Boyle.