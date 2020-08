Google se conecta ao ADT para integrar o Nest à tecnologia de segurança doméstica de nível profissional

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google comprou a empresa de segurança ADT nos EUA, o que significa que os dispositivos Nest agora podem se tornar mais fortemente integrados à segurança doméstica de nível profissional, como alarmes contra roubo e incêndio.

A ADT tem mais de 6 milhões de clientes nos EUA que acessam o ecossistema do Google Nest.

Os técnicos da ADT usarão o equipamento de segurança do Google Nest como parte de um pacote geral, enquanto os assinantes da ADT também terão acesso ao serviço Nest Aware, que oferece 30 dias de gravações.

Em seu blog para anunciar a parceria, o Google diz que os dispositivos Nest "se tornarão a pedra angular da oferta de casas inteligentes da ADT" no devido tempo. Presumivelmente, isso significa que a tecnologia do Google substituirá as câmeras de marca própria da ADT e a campainha, por exemplo.

O Google se interessou por dispositivos de segurança além das câmeras, mas não os fez ficar presos enquanto também matava a plataforma Works with Nest.

Por outro lado, é visto o rival Amazon ir para a cidade com o número de dispositivos sob o guarda-chuva Ring, que parece uma oferta de segurança doméstica inteligente muito mais coesa há já algum tempo.

O Google será dono de 6,6% da ADT depois que o acordo for concluído no final de 2020.

Escrito por Dan Grabham.