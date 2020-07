Novo orador do Google Nest Home: data de lançamento, rumores e especificações

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Era bastante óbvio que, com o Google Home sendo o mais antigo dos falantes do Google, um substituto para esse tamanho popular de alto-falante deve estar em andamento.

Embora os vazamentos não tenham sido tão prolíficos quanto o Pixel 4a ou Pixel 5, as coisas acabaram ficando um pouco mais altas neste alto-falante, codinome Prince. Aqui está tudo o que sabemos e tudo o que você precisa saber.

Lançamento rumores ao lado do Pixel 5

Lançamento pessoal outubro de 2020

O Google pulou algumas chances de lançamento em 2020 e esperamos uma ampla gama de dispositivos - um novo dongle para Android TV , o Pixel 4a , o Pixel 5 e agora esse novo alto-falante inteligente.

No momento, não há nenhum evento para o Google, mas os rumores sugerem que veremos esse alto-falante ser lançado ao lado do Pixel 5. Isso, de acordo com padrões históricos, seria por volta de outubro de 2020.

Oficialmente confirmado pelo Google

215 x 150 x 60 mm aprox.

Duas cores

Os rumores do novo alto-falante da Nest (acredita-se que será lançado sob a marca Nest) apareceram em junho, mas foi apenas em julho que o design desse alto-falante foi revelado em estilo dramático.

O novo dispositivo passou por dois órgãos reguladores, incluindo a FCC e o equivalente japonês, que continham imagens. Essas imagens foram compartilhadas on-line, dando-nos uma visão completa do orador.

1/3 @androidtv_rumor

O Google respondeu fornecendo imagens oficiais e um vídeo, matando o ciclo de vazamento, mas confirmando seu novo orador.

É um alto-falante de tamanho médio que combina muito com o design dos dispositivos Nest Mini e Nest Hub, coberto de malha e oferecendo controles mínimos. Parece que haverá duas cores nas versões cinza e rosa.

Haverá os quatro LEDs habituais na frente quando você encontrar outros alto-falantes Nest quando estiver conversando com o Google Assistant.

De acordo com o arquivo regulatório, as medições são de cerca de 215 x 150 mm. Não podemos ter certeza da profundidade, mas adivinhamos cerca de 60 mm. É um cuboide arredondado com um interruptor mudo na parte traseira, uma base de borracha na parte inferior e um soquete para a energia na parte traseira.

Emparelhamento estéreo

Assistente do Google

Como isso se une a uma família estabelecida de dispositivos, sabemos muito bem o que ele fará. Ele será alimentado principalmente pelo Google Assistant e será controlado pelo aplicativo Google Home no seu telefone. Ele terá todas as habilidades de outros dispositivos e isso provavelmente significa que você pode adicioná-lo facilmente aos grupos de alto-falantes em sua casa com apenas alguns toques.

Ele também suporta Bluetooth, portanto, esperamos que funcione como um alto-falante Bluetooth independente, se você desejar. Como não há controles físicos, você precisará usar a voz como controle, embora esperemos alguma forma de detecção de movimento para interação com o toque.

No vídeo teaser que o Google compartilhou, também o vemos em pares, sugerindo que ele será projetado para pareamento estéreo, em vez de apenas agrupamento. O vazamento original desse orador o comparou ao Sonos One, sugerindo que esse é o tipo de espaço que o Google está buscando.

Não houve menção ao preço, mas, como a Página inicial do Google está disponível por £ 89 no Reino Unido (não está mais disponível nos EUA), suspeitamos que esse seja um preço provável. O Amazon Echo custa £ 89 / $ 99 e, se você quiser competir neste espaço, esse é o tipo de preço que você realmente precisa atingir.

O Sonos One, para comparação, custa o dobro disso.

squirrel_widget_168546

Aqui está tudo o que aconteceu até agora, para que você possa acompanhar a história.

O Google responde a vazamentos em torno do próximo orador da Nest compartilhando uma imagem oficial e um pequeno teaser de vídeo para o próximo dispositivo.

Detalhes atingindo o FFC , assim como o equivalente japonês, revelaram detalhes do futuro orador inteligente do Google, Prince. O vazamento confirma o design, bem como algumas das especificações técnicas.

O Google está planejando lançar um substituto para o alto-falante do Google Home e seu codinome é Prince.