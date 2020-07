Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Um novo alto-falante inteligente da Nest vazou recentemente através de fotos regulatórias. Em resposta, o Google está oferecendo uma foto oficial e até um vídeo do dispositivo.

A empresa enviou uma foto do dispositivo para vários meios de comunicação , bem como um vídeo , tudo para revelar o produto e confirmar que a equipe do Google Nest está trabalhando "em casa" nele. A partir das imagens de imprensa fornecidas, o dispositivo parece ser um alto-falante inteligente retangular com cantos arredondados e uma textura cinza-azulada suave e as luzes pontilhadas do Google Assistant. E pode ficar na vertical.

Ele tem um design geral que se encaixa perfeitamente com o Nest Mini e o Google Home Max. Há especulações de que este alto-falante pretende substituir a Página inicial do Google original, que está ficando bastante comprida neste momento. Embora ainda seja objetivamente um alto-falante elegante e minimalista, é um pouco, bem, antigo. Poderia usar uma atualização.

Talvez esta seja a última versão do Google e será um Nest Home. Talvez custe cerca de US $ 130 ou menos também. Como alternativa, o Google pode querer colocá-lo entre a primeira casa e a casa máx. Mais ou menos como a Amazon tem o Echo Plus. É mais avançado que o Echo de última geração, mas não é bem o Echo Studio com seus sons inteligentes de alta fidelidade "3D".

O Google não disse mais nada sobre o novo alto-falante inteligente, além de confirmar que é real. Se tivéssemos que teorizar sobre quando isso poderia ser lançado, talvez na vitrine anual de hardware da empresa no outono? Nada é certo. Entramos em contato com o Google para um comentário e informaremos se soubermos mais.