O Google pode estar se preparando para substituir o antigo orador do Google Home, se acreditarmos nos detalhes provenientes da FCC.

Apareceram algumas novas informações relacionadas a um novo alto-falante no estilo do Google Home, que deve ser lançado sob a marca Nest. Essa medida foi relatada pela primeira vez em junho , mas agora vimos detalhes enviados à FCC - a autoridade de comunicação sem fio dos EUA - relacionada a um dispositivo chamado GXCA6.

A Droid Life especulou que isso poderia ter algo a ver com o novo dongle do Google TV, mas os detalhes sugerem que é um alto-falante inteligente, porque é um dispositivo Bluetooth e Wi-Fi, e os novos detalhes não parecem coincidir com vazamentos anteriores. conector de wifi.

Recentemente certificado pela FCC, aqui está nossa primeira visualização do GXCA6, o novo @Google Nest Speaker, substituindo a Página inicial do Google original. pic.twitter.com/Ltp1quPFqc - Android TV Guide (@androidtv_rumor) 9 de julho de 2020

Também alegando pertencer à FCC, vêm imagens relatadas como sendo de um novo dispositivo de alto-falante do Google. As medidas sugerem que esse é o mesmo tamanho de tamanho da antiga Página inicial do Google e a linguagem de design parece se encaixar nos dispositivos recentes do Google.

No entanto, precisamos tratar essas imagens com alguma cautela, pois não há link de origem (a FCC é mencionada, mas essas imagens não estão no site da FCC, provavelmente removidas por motivos de confidencialidade) e essa não é uma fonte que conhecemos com, para que estes possam muito bem ser falsos.

No entanto, obviamente há algo alinhado no Google. O alto-falante do Google Home é um dos dispositivos mais antigos do portfólio do Google e esperamos uma atualização para isso, o que nos leva a acreditar que isso é o que estamos vendo.

Também foi relatado que o Google está lançando o Google Pixel 4a e um novo dongle de TV, mas não há sinal desses dispositivos, apesar de vários registros regulatórios. Talvez julho seja o mês em que o Google finalmente entregue um novo hardware .