O Google está oferecendo uma nova maneira de usar o Google Meet e o Google Duo, adicionando os recursos de chamadas de vídeo em grupo ao Nest Hub Max e outros visores inteligentes habilitados para o Google Assistant com câmeras. Anteriormente, as videochamadas nesses dispositivos eram limitadas a sessões 1: 1.

Aqui está o que você precisa saber, incluindo como começar.

Você precisa de um Nest Hub Max, obviamente, ou de um monitor inteligente Assistant com uma câmera. Você também precisa de uma conta gratuita do Google Meet ou Google Duo .

Crie grupos no aplicativo móvel Duo. Pergunte ao seu monitor inteligente: "Ei, Google, faça uma ligação em grupo". Toque no grupo com o qual você deseja se conectar.

As chamadas do Google Duo suportam até 32 pessoas por vez, embora o Nest Hub Max ou o monitor inteligente apresentem apenas até oito participantes, incluindo você, simultaneamente. Você pode iniciar uma vídeo chamada em grupo a partir do seu monitor inteligente com sua voz ou tocando na tela. Os grupos criados no aplicativo móvel do Google Duo também podem ser acessados posteriormente em seu monitor inteligente.

O enquadramento automático do Nest Hub Max também funciona, para que você possa se movimentar e permanecer centralizado durante sua vídeo chamada em grupo do Google Duo.

Pergunte ao seu Nest Hub Max: "Ei, Google, inicie uma reunião". Ou diga "Ei, Google, participe de uma reunião" e toque em "insira o código da reunião".

As chamadas do Google Meet suportam até 100 participantes por vez em um Nest Hub Max. Ele ainda não está disponível em outros monitores inteligentes do Assistente no lançamento. Você pode participar de reuniões simplesmente digitando o código da reunião depois de dizer "Hey Google, participe de uma reunião" ou através do calendário no Nest Hub Max. Se você iniciar uma nova reunião, uma notificação por push será enviada ao seu telefone para compartilhar com outras pessoas.

O Google Meet ainda não suporta o enquadramento automático no Nest Hub Max.

Confira a postagem do blog do Google para mais detalhes.