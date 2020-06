Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Google está lançando uma atualização para seus produtos de sistema de malha Wi-Fi - Nest Wifi e Google Wifi - projetados para melhorar sua conexão com a Internet.

Segundo o Google , a atualização melhorará o desempenho da rede em conexões lentas com a Internet, de modo que "seu Wi-Fi suportará melhor várias chamadas de vídeo, sessões de jogos e mais simultaneamente". A atualização também inclui aprimoramentos de segurança e "melhorará as velocidades de conexão de dispositivos em redes sem fio e otimizações, para que seus dispositivos se movam para canais de rádio Wi-Fi mais rápidos".

Por fim, o Google disse que seu recurso prioritário para dispositivos está "ficando mais inteligente", permitindo que o tráfego Wi-Fi seja priorizado no dispositivo que você escolher. "Isso significa que você pode garantir que seu laptop de trabalho obtenha o Wi-Fi mais forte disponível, em oposição à sessão infantil do YouTube", explicou o Google em um blog.

O Google lançou o Nest Wifi em outubro , uma nova marca e relançamento do sistema de malha do Google Wifi. É gerenciado no aplicativo Página inicial do Google. Para aqueles que desejam ampliar o alcance da Internet em sua casa ou melhorar os pontos fracos de Wi-Fi, o sistema de malha Nest Wifi do Google é uma opção fantástica. Ele não apenas oferece designs encantadores, mas é incrivelmente fácil de usar, simples de configurar e executa exatamente como você deseja.

E isso é antes de você considerar a excelente integração do alto-falante embutido e do Google Assistant no ponto Wifi, essencialmente tornando o ponto um dispositivo dois em um e uma adição brilhante para qualquer pessoa com dispositivos existentes da Página inicial do Google ou que deseja iniciar um Google Sistema doméstico.

Mas talvez a melhor parte seja receber atualizações automaticamente, sem que seja necessária nenhuma ação. O Google não disse quando sua atualização para Wi-Fi seria lançada, mas indicou em breve. Com todos em casa durante o bloqueio, provavelmente sabe que as pessoas querem conexões suaves e firmes.