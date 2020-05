Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Google está oferecendo gratuitamente o menor alto-falante inteligente aos assinantes de seus serviços premium de assinatura. Aqui está o que você precisa saber.

Para descobrir se você está qualificado para reivindicar a oferta do Google, visite esta página da web. Se você não for elegível, será solicitado a tentar outra conta.

A oferta é limitada a assinantes ativos e individuais de alunos do YouTube Premium, YouTube Music Premium e Google Play Music. Se você é o principal titular da conta de um plano familiar, também pode obter um Google Nest Mini gratuito.

A oferta do Google inclui os seguintes documentos legais:

"A oferta de código promocional é fornecida pelo Google LLC e está sujeita aos seguintes termos. A oferta deve ser resgatada até 23h59 PDT de 30 de junho de 2020 ou expirará. Disponível apenas para usuários que são membros ativos pagos de um plano individual, plano do aluno ou chefe da família do YouTube Premium, YouTube Music Premium ou Google Play Music em 19 de maio de 2020. Os usuários devem ser membros ativos nos quais sua associação não está em estado de pausa na data do resgate. o código promocional é válido para 1 resgate de um Nest Mini e estará disponível por ordem de chegada, sujeito à disponibilidade. O Google reserva-se o direito de modificar estes termos, conforme necessário. "

A promoção está aberta até 30 de junho de 2020 às 23h59 (horário do Reino Unido), embora o Google tenha dito que poderia terminar mais cedo se os suprimentos acabarem.

No momento, a oferta do Google parece estar disponível apenas nos EUA - embora os termos e condições não listem nenhuma restrição regional.

Confira nossa análise no Nest Mini , além de nossos guias no YouTube Premium , YouTube Music Premium e Google Play Music .