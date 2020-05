Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Google está testando um novo recurso de correspondência de voz como parte de um programa piloto limitado.

A empresa informou ao Android Police que o recurso permite que você use sua voz para verificar sua identidade ao fazer uma compra através de alto-falantes e monitores inteligentes do Google Assistant. Atualmente, ele está restrito a compras digitais no aplicativo nos pedidos do Google Play e de restaurantes.

Há limites de quanto dinheiro você pode gastar. As capturas de tela compartilhadas pelo Android Police mostram o processo de instalação:

Observe que o Google avisa os testadores de que "alguém com uma voz ou gravação semelhante pode confirmar compras nos dispositivos nos quais você está conectado" - o que sugere que esse não é o método mais seguro. Ainda assim, usar sua voz como uma forma de autenticação biométrica pode ser super conveniente.

Quando você configura o Assistente do Google em um dispositivo, é solicitado que você use o recurso de detecção de voz sempre ativo "OK Google" e crie seu próprio modelo de voz "Correspondência de voz" para que o AI possa reconhecer sua voz a qualquer momento e atenda às suas necessidades (seja para tocar música, buscar a previsão do tempo ou, nesse caso, fazer compras com segurança por meio do Google Assitant).

9to5O Google informou que o Google atualizou recentemente o Voice Match para identificar pessoas com "precisão significativamente maior" também.