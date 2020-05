Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Os displays inteligentes Nest Hub e Nest Hub Max do Google oferecem vários recursos excelentes. São excelentes hubs domésticos inteligentes, muito úteis para seguir receitas nas mãos livres da cozinha e em molduras digitais brilhantes.

Esse é um dos recursos mais simples e um dos melhores - chamadas de vídeo e voz. Veja como configurar e usar o Google Nest Hub e o Google Nest Hub Max para fazer e receber chamadas de vídeo e voz.

O Nest Hub e o Nest Hub Max do Google podem ser usados para chamadas de voz e videochamadas, mas para videochamadas, você precisará configurar o Google Duo e só poderá fazer chamadas de vídeo para outros usuários do Google Duo.

Nota: Ao usar o Nest Hub para vídeo chamadas, você poderá ver o vídeo da pessoa para quem está ligando, mas eles não poderão vê-lo, pois não há câmera no Nest Hub.

Para configurar o Nest Hub e o Nest Hub Max para videochamadas, siga as instruções abaixo:

Abra o aplicativo Página inicial do Google Toque no ícone Configurações Role para baixo até Chamadas de voz e vídeo nos serviços do Google Assistant Toque em Aplicativos de vídeo e voz Toque no Google Duo e siga as etapas de configuração

Como mencionado acima, para fazer uma vídeo chamada usando o Nest Hub e o Nest Hub Max, você precisará configurar o Google Duo e a pessoa que deseja fazer a vídeo chamada precisa ser um usuário do Google Duo.

Se você não tiver certeza se a pessoa para quem você deseja ligar possui o Google Duo, abra o aplicativo Google Duo diretamente no seu smartphone e pesquise a lista de contatos na parte superior. Abaixo dos contatos com o Duo que são exibidos na seção Conectar com o Duo, você verá uma lista dos demais contatos sem o Duo na seção Convidar para o Duo.

Também é possível acessar esta lista no aplicativo Página inicial do Google. Abra o aplicativo Google Home> toque no ícone Configurações> role para baixo até Chamadas de voz e vídeo> toque em Aplicativos de vídeo e voz> toque no número de telefone na parte superior.

Depois de configurar o Google Duo, fazer uma chamada de vídeo usando o Nest Hub ou o Nest Hub Max é muito simples.

Diga "Ok Google" ou "Hey Google" Seguido por "Chamada de vídeo [Nome do contato]"

Terminar a vídeo chamada também é fácil. Toque em "Encerrar ligação" na tela ou diga "Ok Google" ou "Olá Google", seguido de "Encerrar ligação", "Desligar", "Desconectar" ou "Parar".

Todos os alto-falantes e telas do Google Home podem ser usados para chamadas de voz. Existem três maneiras diferentes de os alto-falantes e os monitores do Google fazerem chamadas de voz, mas varia de acordo com o país quanto ao que está disponível e os recursos também diferem.

As chamadas Duo permitem que alto-falantes e monitores façam e recebam chamadas de vídeo e voz para qualquer pessoa com uma conta do Google Duo. Isso funciona em todo o mundo, permite chamadas entre alto-falantes / monitores e dispositivos móveis e as chamadas são gratuitas.

As chamadas suportadas pelo Google permitem chamadas de áudio gratuitas para números de telefone móvel, fixo e comercial, mas você não pode receber chamadas e o serviço funciona apenas nos EUA, Reino Unido e Canadá.

A terceira opção é chamada móvel, que permite vincular seu alto-falante ao seu plano de operadora de celular. Novamente, as chamadas não podem ser recebidas e esta opção está disponível apenas com operadoras selecionadas nos EUA (Google Fi e Google Voice) e na Austrália (Telstra).

Para configurar os alto-falantes e os monitores da Página inicial do Google para chamadas Duo, siga as mesmas instruções que as chamadas de vídeo:

Abra o aplicativo Página inicial do Google Toque no ícone Configurações Role para baixo até Chamadas de voz e vídeo nos serviços do Google Assistant Toque em aplicativos de vídeo e voz Toque no Google Duo e siga as etapas de configuração

Para configurar os alto-falantes e os monitores da Página inicial do Google para chamadas com suporte do Google, siga estas instruções:

Abra o aplicativo Página inicial do Google Toque no ícone Início Toque no alto-falante ou no visor que você deseja configurar para chamadas suportadas pelo Google Toque na engrenagem Configurações no canto superior direito Role para baixo até Reconhecimento e personalização Ative "Permitir resultados pessoais"

Você também precisará ativar a "Atividade na Web e de apps" na sua Conta do Google para fazer chamadas para seus contatos. Para fazer isso:

Abra o aplicativo Página inicial do Google Toque na sua conta no canto superior direito Verifique se a Conta do Google listada é igual à vinculada à Página inicial do Google Toque em "Gerenciar sua conta do Google" Toque em Informações pessoais e privacidade Toque em "Controles de atividade" Ativar

Com a Correspondência de voz ativada, membros adicionais de sua casa podem usar seus próprios contatos para fazer chamadas no alto-falante ou no visor da Página inicial do Google. Para permitir que várias pessoas usem seus contatos no mesmo dispositivo, cada pessoa precisa configurar o Voice Match. Para configurar o Voice Match:

Abra o aplicativo Página inicial do Google Toque em Configurações Role para baixo até Voice Match nos serviços do Google Assistant Siga as instruções passo a passo A partir daqui, você também pode ver uma lista dos dispositivos compartilhados com o Voice Match

Assim como fazer uma chamada de vídeo no Nest Hub ou no Nest Hub Max, é muito fácil fazer uma chamada de voz de um alto-falante ou display do Google Nest Home. Basta dizer "Ok Google" ou "Hey Google", seguido por:

"Ligue para [nome do contato]"

"Ligue para [nome da empresa]."

"Qual é a empresa mais próxima?" depois, "OK Google", "Ligue para eles".

"Ligue para [número de telefone]."

"Rediscar".

Terminar a ligação também é fácil. Basta dizer "Ok Google" ou "Hey Google" e "Finalizar a ligação", "Desligar", "Parar", "Desconectar".

Você também pode tocar em "Terminar chamada" na exibição do Nest Hub Max e Nest Hub, tocar na parte superior do Google Home ou no Google Home Max , tocar no centro do Google Nest Mini ou tocar na lateral do Home Mini para desligar uma ligação.

Se você preferir que as pessoas não vejam seu número de telefone ao fazer uma chamada de voz ou vídeo do seu alto-falante ou display do Google Home, siga estas etapas:

Abra o aplicativo Página inicial do Google Toque no ícone da conta no canto superior direito Verifique se a Conta do Google mostrada está vinculada à sua Página inicial do Google ou dispositivo Google Nest Volte para a tela inicial e toque em Configurações Role até Chamadas de voz e vídeo na seção de serviços do Assistente do Google Toque em "Chamadas para celular" Toque em Seu próprio número Toque em Usar número não listado

Feliz chamado! Para outras dicas e truques da Página inicial do Google e do Nest Hub, leia nosso recurso separado .