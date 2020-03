Problemas de Bluetooth na Página inicial do Google reconhecidos e serão corrigidos

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Google reconheceu um problema que atormenta os alto-falantes domésticos há mais de um ano.

Se um usuário deseja transmitir música para um alto - falante do Google Home via Bluetooth, ele supostamente é cortado e desconectado entre dois e 15 minutos. O usuário precisa forçar a conexão novamente manualmente.

Agora, a maioria dos proprietários da Página inicial do Google provavelmente nunca encontrará o problema, pois usaria a funcionalidade inteligente para tocar música. Na verdade, acabamos de aprender sobre o problema. No entanto, se você quiser usar um Home ou Home Mini como um alto-falante Bluetooth, ficará desapontado por ele não funcionar com um recurso tão básico e importante.

Felizmente, o Google finalmente aceitou que há um problema e está trabalhando em uma correção.

De acordo com uma resposta em seus fóruns de suporte , agora ele procura solucionar as falhas de conectividade Bluetooth: "Nossa equipe está ciente desse problema e está investigando uma solução. A equipe está ciente do problema e está trabalhando para encontrar uma solução". diz.



"Enquanto isso, continue enviando feedback por comando de voz dizendo Hey Google, envie feedback e use as palavras-chave GHT3 Bluetooth IN continua desconectado."

Sim, a resposta foi postada mais de um ano após a consulta inicial (não, na verdade), mas pelo menos os proprietários da Página inicial do Google podem ter algum tipo de resolução, finalmente.