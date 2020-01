Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Google anunciou uma atualização para o Google Assistant que adiciona uma série de novos recursos - todos projetados para tornar o assistente de voz mais útil "durante todo o dia, quando você estiver em casa, no carro ou no telefone". Aqui está o que há de novo.

No lado do software, o Google Assistant tem vários truques novos ...

Ainda este ano, o Google Assistant ajudará sua família a se organizar, graças ao Household Notes. Essas são notas adesivas digitais que funcionam com os displays inteligentes do Assistente. Qualquer pessoa em sua casa pode criar ou visualizar essas anotações. Por exemplo, antes do trabalho, você pode criar uma nota para dizer ao seu filho para tirar o frango do freezer. Simplesmente diga: "Ei, Google, deixe uma nota que diz para tirar o frango".

Além disso, no final deste ano, o Google Assistant lançará um recurso de "discagem rápida" para que qualquer pessoa em sua casa possa fazer chamadas facilmente com seus alto-falantes e monitores inteligentes do Google Assistant. Depois de configurado, você poderá ligar para sua avó dizendo: "Ei, Google, ligue para Nana".

O Google Assistant oferece mais controle sobre seus dispositivos inteligentes, por meio de ações agendadas, no final deste ano. O Google disse que você poderá solicitar ao Assistente para ativar ou desativar um dispositivo inteligente em um horário específico. Por exemplo, você pode dizer: "Ei, Google, ligue a chaleira às 8h." O aplicativo Google Home permitirá que você controle até 20 novos dispositivos, de unidades de CA a aspiradores, tudo em um hub.

O Assistente do Google está prestes a acelerar o processo de configuração de uma casa inteligente. Quando você adquire um dispositivo inteligente e começa a usar o aplicativo do fabricante, o Google informa que receberá uma notificação no seu telefone Android - ou você poderá ver um botão de sugestão ao abrir o aplicativo Google Home - solicitando que você conecte o dispositivo ao seu Google Assistente. Com apenas alguns toques, você estará definido.

Na CES 2020 , o Google mostrou como o Google Assistant é mais natural na leitura de conteúdo longo. Ele usou novos conjuntos de dados de voz para criar "vozes com sons mais expressivos e mais naturais, para que seja mais fácil ouvir por um longo período de tempo". Para testar essa experiência, no seu Android, diga "Olá Google, leia-o" ou "Olá Google, leia esta página" quando estiver visualizando um artigo. Pode até traduzir.

O Google também deseja adicionar recursos de rolagem automática e destaque de texto para que os usuários possam ler o texto em seu telefone enquanto ele é lido em voz alta.

O modo Intérprete do Google Assistant, sobre o qual você pode ler mais aqui , é um recurso de tradução em tempo real para o seu telefone e dispositivos do Google Assistant. Agora, as empresas podem oferecer o modo Intérprete a seus próprios clientes, como parte de um esforço para expandir a tecnologia para hotéis, aeroportos, estádios esportivos, organizações humanitárias etc. No momento, não está claro como isso vai funcionar.

Aqui está uma lista de parceiros: Aeroporto JFK; Clube de Almirantes da American Airlines no Aeroporto Internacional de Los Angeles; Dimensões do aeroporto; Comitê Supremo e Ooredoo no Estádio Khalifa, no Catar; Mercy Corps; HSBC; Delaware North; Propriedades Caesars Entertainment; Hotéis Best Western em São Francisco e Los Angeles; Hotel Shibuya Stream Excel no Japão; W Doha Hotel em Catar.

O Google Assistant foi projetado para aguardar no modo de espera até você dizer "Hey Google". Agora, por padrão, o Google disse que não retém suas gravações de áudio. Mas você pode decidir se deseja que o Google mantenha seu áudio para ajudar a melhorar seus produtos. Você também pode pedir ajuda ao Google Assistant:

Você pode dizer: "Ei, Google, exclua tudo o que eu disse esta semana".

Você também pode dizer: "Ei, Google, isso não foi para você".

Você pode até perguntar: "Ei, Google, você está salvando meus dados de áudio?"

Não! Além do software, o Google tem algumas notícias de hardware do Assistente do Google ...

O Google Assistant está chegando aos novos monitores inteligentes, alto-falantes, fones de ouvido e barras de som das seguintes marcas: Acer, Aftershokz, Anker Innovations, Belkin, Cleer, Harman Kardon, Konka, JBL, Lenovo, Philips, Seiki e LG.

Também este ano, o Google disse que você encontrará mais dispositivos inteligentes que funcionam com o Assistente, como: August Smart Locks, Philips Hue HDMI Sync Box, roteadores Telus Wi-Fi Hub, GE Appliances Ultrafresh Front Load Washer, chuveiro MOEN, D - Câmera Wi-Fi Spotlight externa, VIAROOM Smart, Somfy TaHoma Hub, Yeelight Staria lâmpada de cabeceira Pro e abridor de porta da garagem do MerossSmart.

O Google atualizou o Android TV para tornar mais fácil para os fabricantes de TV adicionar microfones remotos às suas TVs⁠ - começando com os modelos mais recentes da Hisense e TCL nos EUA. Isso significa que esses conjuntos funcionarão como um alto-falante inteligente ativado pelo Assistente do Google. Você pode usar o Assistente para acessar mídia, obter respostas e controlar a TV com sua voz. O Assistant também chegará às novas Smart TVs da Samsung em 2020.