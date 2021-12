Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google está constantemente atualizando sua IA de consumidor, o Google Assistant , com mais recursos. Um que você talvez ainda não tenha experimentado se chama My Storytime.

O recurso My Storytime do Google Assistente permite que você leia para as crianças quando estiver fora de casa ou ocupado. Como pai ou pessoa querida, você pode se gravar lendo capítulos de histórias e, em seguida, a criança pode pedir a um dispositivo Google Nest para reproduzir essas gravações em voz alta.

Portanto, se você for pai ou mãe, siga estas etapas para começar:

Visite o site My Storytime. Faça login em sua conta do Google - aquela conectada ao alto-falante Nest em casa. Você será solicitado a fazer gravações curtas, incluindo frases que ajudarão a guiar o Storytime quando invocadas, como "Qual história você gostaria de ouvir?" ou “Devemos continuar lendo? "ou" Ler uma história diferente? ” Depois de gravar essas frases de configuração, você pode começar a gravar a si mesmo lendo em voz alta capítulos inteiros de qualquer livro.

Uma vez que o recurso é configurado, qualquer criança ou qualquer pessoa pode simplesmente dizer ao seu dispositivo Google Nest, “Ok Google, fale com o My Storytime”. Então, eles podem escolher um capítulo específico que desejam ouvir. Isso é obviamente útil para os pais que trabalham em turnos noturnos ou viajam com frequência a trabalho.

Todas as suas gravações serão salvas na página My Storytime e também podem ser reproduzidas de lá. O Google diz que suas gravações serão salvas com segurança na nuvem e só podem ser acessadas pelas pessoas com quem você as compartilha, sejam familiares ou amigos. Eles só precisam ter mais de 13 anos e uma Conta do Google. No entanto, se eles tiverem acesso ao seu Nest, eles podem ouvir facilmente suas histórias gravadas a partir dele.

Qualquer livro que seu filho solicitar! Se eles amam um livro e querem ter a experiência de lê-lo em voz alta com você, basta pegá-lo e gravá-lo. Então, quando você estiver ausente, eles podem abrir o livro e pedir ao Google Assistente para começar a reproduzir sua gravação.

Confira o vídeo promocional do Google sobre o novo recurso abaixo:

