O que é uma rede mesh e qual é o melhor sistema de malha para você?

Nos últimos anos, houve um aumento dramático na adoção de sistemas de rede de malha para uso doméstico.

Alimentada por maus sinais Wi-Fi nas salas mais afastadas de um roteador com fio, uma rede mesh é uma das melhores soluções para obter conectividade à Internet sem fio estável, forte e estável. E isso não precisa lhe custar uma fortuna.

Aqui, explicamos como funciona, quanto você provavelmente precisará pagar e algumas opções para começar.

Uma rede em malha usa vários dispositivos (geralmente chamados de pontos) espalhados em salas diferentes para preencher lacunas no sinal da Internet sem fio.

Você usa um ponto Wi-Fi principal conectado ao seu roteador doméstico através de um cabo Ethernet. Em seguida, cada dispositivo subsequente é colocado a uma distância suficiente do ponto principal para se comunicar com sucesso.

Ao fazer isso, cada ponto preenche uma área com um sinal Wi-Fi estável e, ao contrário dos extensores Wi-Fi, se comunica com todos os outros pontos do sistema, adaptando a intensidade do sinal conforme necessário. Isso garante que, independentemente de onde você esteja em sua casa, o sinal recebido no telefone, tablet, laptop ou outro dispositivo sem fio seja o mesmo.

Além disso, você não precisa de detalhes de login separados para cada um dos pontos; o sinal geral emitido pelos pontos é tratado da mesma forma pelo seu dispositivo sem fio, como se fosse de apenas uma fonte.

Por exemplo, se você estiver em um quarto em que um dos pontos secundários é colocado, ele transmitirá sua solicitação de dados para o outro ponto mais próximo que encontrar e assim por diante. Isso também melhora a velocidade da conexão em comparação, por exemplo, com um extensor Wi-Fi que exige um forte sinal sem fio do roteador existente para ter um bom desempenho ou funciona através de uma conexão de linha de força menos eficiente e com impacto nas velocidades de download e upload.

Os extensores de Wi-Fi tradicionalmente têm alcance limitado - o mesmo ou até menos do que o seu roteador Wi-Fi - e adicionar mais para uma cobertura maior pode realmente causar conflitos no seu sinal, pois eles não se comunicam efetivamente. Uma rede em malha se comunica internamente e frequentemente para garantir que não haja conflitos.

A configuração de uma rede mesh geralmente é um procedimento simples. A maioria dos fabricantes oferece pacotes que incluem um ponto principal e pelo menos um outro dispositivo para outra sala.

A quantidade de pontos adicionais necessários geralmente depende do tamanho da sua casa. O Google , por exemplo, afirma que uma casa ou apartamento menor realmente precisará apenas de um de seus pontos Wifi do Google - embora você provavelmente possa apenas se contentar com o roteador existente nesse caso.

Diz que você precisa de dois para uma casa média e três para uma casa maior, com cerca de 170 a 420 metros quadrados.

Outros fabricantes citam números semelhantes para seus sistemas.

Também descobrimos que algumas residências exigem mais dependendo de circunstâncias diferentes - como materiais de construção e localização dos quartos. Temos, por exemplo, quatro pontos em uma casa de três quartos, porque temos um escritório no jardim que exige um ponto próprio. Dessa forma, também temos conectividade à Internet sem fio sólida e estável no próprio jardim.

A maioria das marcas de redes mesh fornece um aplicativo iOS ou Android gratuito com seus dispositivos, o que ajuda na configuração e oferece configurações opcionais para alteração posterior.

Muitos oferecem controles para os pais para restringir o acesso à Internet em determinados horários do dia ou bloquear sites adultos. Você também poderá ver o quão forte é a conexão de cada ponto e os dispositivos atualmente conectados.

Uma coisa a lembrar é que, com a rede mesh que você escolhe assumir as tarefas de internet sem fio, você não precisa do Wi-Fi ativado também no seu roteador. Na verdade, poderia até entrar em conflito com o sinal do ponto principal.

A maioria dos fabricantes de roteadores oferece a opção de desativar o Wi-Fi e transformá-lo em um modem. Isso geralmente é chamado de "modo modem" e você precisa verificar as instruções do seu roteador específico para desativá-lo. Anote também como ligá-lo novamente, caso mude de idéia posteriormente.

Como dissemos acima, a quantidade de dispositivos necessários para um sinal amplo e amplo depende do tamanho da casa em que ele está indo. Os preços também variam entre os fabricantes, com alguns custando centenas para uma instalação de malha decente.

Dois dos maiores sistemas do mercado, o Google Wifi e o Netgear Orbi, custam 230 libras para dois dispositivos. Você precisará comprar pontos adicionais para expandir ainda mais a rede, que custará a partir de £ 130.

Nos dois casos, você pode comprar um pacote inicial maior para economizar dinheiro. Por exemplo, três pontos no sistema do Google custam £ 330 - uma economia de cerca de £ 30 quando comprados separadamente.

O sistema Wi-Fi em casa da BT é um pouco mais barato, com um pacote duplo disponível por £ 130 e outros pacotes disponíveis. Também funciona com qualquer serviço de banda larga no Reino Unido, não apenas com os da BT.

Outra rota é pagar uma assinatura mensal. O recém-chegado ao Reino Unido, Plume, introduziu seu sistema através da operadora de banda larga britânica TalkTalk e como uma oferta separada para pessoas com outros ISPs através de sua loja on-line (também está disponível nos EUA).

Em vez de comprar um pacote inicial, os clientes de banda larga do TalkTalk podem se inscrever para uma assinatura mensal a 9 libras por mês e obter dois SuperPods como parte da assinatura. Cada dispositivo adicional custa £ 69 cada.

Aqueles com outros fornecedores de banda larga podem se inscrever por 99 libras por ano, com um pacote inicial de SuperPods e os novos PowerPods disponíveis a partir de 99 libras extras.

Existem várias soluções de rede de malha de grandes marcas disponíveis para os consumidores no Reino Unido. Aqui estão alguns dos sistemas dos quais você já deve ter ouvido falar.

Os dispositivos de rede em malha do Google são simples e pequenos o suficiente para não se destacarem demais nas salas em que estão localizados.

Eles são simples e complicados de configurar, embora o aplicativo para smartphone incluído não tenha tantas opções quanto as dos fabricantes rivais. Ainda assim, é um sistema notavelmente simples de configurar e usar, embora no extremo superior da escala de preços.

Leia nossa análise completa do Google Wifi aqui .

O sistema da BT é um dos menos caros quando você precisa de mais de dois dispositivos para sua casa. Também funciona com todas as redes de banda larga, não apenas com a própria BT.

Ele oferece uma ampla faixa de sinal sem fio, embora cada estação (ponto) seja um pouco maior que alguns rivais e, portanto, seja claramente visível em sua casa.

Leia nossa análise completa do BT Whole Home Wi-Fi aqui .

Confira as ofertas e economias atuais em Netgear Orbi na Amazon UK

A solução da Netgear é um pouco mais ampla do que algumas outras aqui, pois inclui diferentes tipos de dispositivos, para que você possa escolher os que melhor se adequam à sua situação.

Você pode obter um roteador de substituição real como parte do intervalo, por exemplo, ou dispositivos que oferecem velocidades diferentes da Internet sem fio a preços diferentes. Existem até alguns modelos que se conectam diretamente aos pontos de energia da parede para remover completamente os fios.

Muitos deles também suportam o Alexa e o Google Assistant.

Analisaremos o sistema Orbi em breve, mas, enquanto isso, podemos descobrir mais no site Orbi da Netgear .

A TalkTalk foi a primeira a trazer a Plume para o Reino Unido e continua oferecendo uma oferta para seus próprios clientes de banda larga. No entanto, a Plume agora também oferece seu sistema separadamente, para clientes que estão com um fornecedor de banda larga diferente.

Plume é um recém-chegado ao cenário da rede de malha britânica, mas já está bem estabelecido nos Estados Unidos. O sistema inclui SuperPods e todos os novos dispositivos PowerPod que, como um dos equivalentes da Orbi, são conectados diretamente a uma tomada. Você só precisa conectar fisicamente o Pod primário ao seu roteador doméstico.

Como explicamos acima, a principal diferença com o Plume é que ele funciona com base em assinatura e não em pagamento antecipado.

Você pode descobrir mais no site do TalkTalk (para clientes de banda larga do TalkTalk) ou no próprio site da Plume (para aqueles com outros ISPs).

A Amazon está atualmente no processo de compra da empresa de malha Wi-Fi Eero, embora o acordo ainda não tenha sido concluído.

O sistema Eero é semelhante a outros, pois é fácil de configurar e é projetado para se adaptar aos cenários do usuário sem você perceber. No momento, são apenas os EUA, portanto, será interessante ver se a Amazon tem planos de estender seu alcance a outros países, incluindo o Reino Unido.

É preciso ficar de olho, com certeza.

Os sistemas listados acima são apenas alguns que já estão disponíveis ou estarão em breve. Vale a pena conferir muitas outras se você planeja investir na melhoria da conectividade sem fio à Internet doméstica.

Também vale a pena examinar os sistemas Linksys Velop , Asus Lyra , D-Link Covr e TP-Link Deco antes de optar um pelo outro.

Eles não funcionam em todas as marcas; portanto, uma vez que você escolha uma, será necessário segui-la ou começar de novo, o que pode ser caro. Então escolha sabiamente.