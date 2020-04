Telas inteligentes do Google Asistant: quais dispositivos existem e o que eles oferecem?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A corrida para estar em todos os lugares da sua casa é e, do jeito que está, a competição é entre Google e Amazon para dominar. Com o Amazon Echo e o Google Home , os alto-falantes inteligentes são a tendência mais quente da tecnologia.

Essa não é a única maneira que essas duas empresas querem que você interaja com seus assistentes digitais. Em 2017, a Amazon lançou o Echo Show, que era, em essência, um Echo com uma tela - e agora tem uma atualização muito mais realizada no Echo Show de 2019 . A resposta do Google é a tela inteligente - e não está indo sozinho, mas com os parceiros.

O Google oferece dois displays inteligentes feitos pela própria empresa, mas também existem opções de outras empresas terceirizadas, incluindo JBL e Lenovo. Aqui estão as opções se você estiver atrás de um monitor inteligente do Google.

O Google Nest Hub adota o design de outros dispositivos da Página inicial do Google, apresentando uma pequena tela elegante de 7 polegadas para você conversar. Ele não possui uma câmera, o que a diferencia de muitos dos dispositivos desta lista e também é uma das mais acessíveis do mercado. É uma ótima experiência, a partir de um dispositivo que amamos.

Um modelo maior, mais inteligente e poderoso do Google Nest Hub, oferecendo uma tela maior de 10 polegadas e uma Nest Cam integrada. Ele faz tudo o que o Nest Hub menor faz, mas com a adição de videochamadas, controles de gestos e Face Match. É um dispositivo fantástico que funciona como uma excelente câmera de segurança e oferece uma melhor experiência de som para o modelo menor.

O Lenovo Smart Display utiliza essa experiência do Google Assistant e a oferece em dois tamanhos, 8 ou 10,1 polegadas. O modelo de 10,1 polegadas tem uma tela nítida, mas o interessante deste dispositivo é o design. A parte traseira do modelo de 10 polegadas tem acabamento em bambu e curvas na direção do alto-falante, para que possa ficar na vertical - o que você pode usar para chamadas de vídeo, mas não muito mais (a interface do usuário não gira). Com um alto-falante em uma extremidade, o som não é ótimo, mas a experiência geral é muito boa.

Semelhante ao Lenovo Smart Display menor, o JBL Link View possui um par de alto-falantes de 10W e uma tela de toque de 8 polegadas. Ele também possui uma câmera frontal de 5 megapixels com gravação de vídeo em HD. A JBL oferece excelente qualidade geral de som, mas a tela não é tão gloriosa quanto a tela maior da Lenovo, mesmo que o design seja muito mais fácil de conviver.

Lançado em outubro, o Lenovo Smart Display 7 é um modelo atualizado do Lenovo Smart Display listado acima, oferecendo um monitor de 7 polegadas e vários aprimoramentos de design. Os alto-falantes estéreo foram adicionados para uma melhor experiência de som, enquanto a tela exibe molduras mais finas ao redor e um sensor de luz ambiente adicionado para imagens mais realistas.

Vamos começar com o que eles não são: tablets. O Google deixou claro que essa é uma nova categoria de produtos - esses são essencialmente alto-falantes inteligentes com um display embutido, trazendo um elemento visual à linha de produtos domésticos do Google.

A vantagem de ter um monitor embutido significa que o Google Assistant pode mostrar os resultados e também falar com você, o que - em muitos casos - é muito útil. Se isso significa mostrar uma receita, instruções para um local no Google Maps ou exibir fotos salvas. Esses não são elementos bem comunicados apenas pelo áudio.

Como seria de esperar, você também pode usar a tela para assistir a vídeos do YouTube ou assistir às notícias, ou usá-lo como um Chromecast, enviando conteúdo de várias fontes - sim, você pode assistir à Netflix neles.

A interface é basicamente uma visualização do Google Assistant e é a mesma em todos os dispositivos. A maioria é executada na plataforma Android Things e todos se comportam da mesma maneira. Obviamente, se você usa o Google, ele sabe tudo sobre você, pode reconhecer sua voz e fornecer um serviço muito pessoal.