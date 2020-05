Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Google ofereceu vários descontos em dispositivos domésticos Nest, o que significa que você pode economizar no Nest Mini, Nest Hub ou Nest Hub Max. As ofertas foram projetadas para se ajustarem às vendas de férias bancárias no Reino Unido, que vão de 20 a 25 de maio, e você poderá economizar até 40%.

Os dispositivos do Google conectam sua casa, permitindo o controle por voz via Google Assistant e vinculando-se a uma ampla gama de serviços domésticos inteligentes, além de poder fornecer informações, tocar música e muito mais.

O Nest Mini - que é o Home Mini de segunda geração - tem o maior desconto, com 40% do preço normal de R $ 49 a R $ 29. Você pode encontrar essa oferta em uma variedade de varejistas, como AO e outros.

squirrel_widget_168546

Se você está procurando algo um pouco maior, o Google Nest Hub também foi descontado. Não é um desconto enorme, mas reduz o preço para £ 69 para esta pequena tela inteligente. Lembre-se de que essa câmera não possui uma câmera; portanto, se você quiser fazer chamadas Duo, precisará optar pelo modelo maior abaixo.

Novamente, é descontado entre os varejistas.

squirrel_widget_148304

Finalmente, a maior da família, o Nest Hub Max, também recebeu um desconto, economizando 20 libras. Isso reduz o preço abaixo de £ 200. No Nest Hub Max, você tem uma tela de 10 polegadas e uma câmera na frente, o que significa que você pode fazer chamadas de vídeo para manter contato com amigos e familiares - além de ter alto-falantes decentes para um som mais arredondado do que os dispositivos menores .

squirrel_widget_168106