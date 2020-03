As melhores ofertas da Google Home e Nest Hub 2020

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Google reduziu os preços de seus dispositivos Google Home e Nest no momento e esses preços foram lançados para uma variedade de varejistas, o que significa que você pode fazer uma pechincha nos dispositivos Google Assistant, com economia em geral.

Há uma linha crescente de dispositivos do Google e aqui estamos acompanhando todos os dispositivos da Página inicial do Google para oferecer as últimas ofertas, o que significa que é um ótimo momento para conectar sua casa.

Este dispositivo coberto por tecido dará ao Google Assistant o controle de sua casa, responderá a perguntas e fará muito mais. É tão compacto que você pode colocá-lo em qualquer lugar como uma extensão ou apenas para experimentá-lo. Agora, na sua segunda geração, soa melhor do que nunca - e os descontos tornam-no ainda mais atraente.

O Google Home é um substituto ideal para o rádio da sua cozinha, oferecendo uma experiência musical melhor que o Mini, mas com as mesmas habilidades do Assistente do Google. É o dispositivo inicial do Google original, mas está ficando um pouco velho agora, então os descontos são um pouco menos comuns.

O Google Nest Hub (anteriormente Home Hub) é uma tela inteligente, levando o Assistente do Google para sua casa, permitindo não apenas o controle por voz, mas também permitindo que você veja tudo. Existem alguns grandes descontos disponíveis, economizando muito dinheiro.

A experiência maior do Nest Hub oferece ao Google Assistant uma tela maior com uma câmera para chamadas ou segurança do Nest. É um ótimo dispositivo.

O maior som da família Google Home vem do Home Max se você deseja um desempenho de áudio que preenche a sala.

Todos esses dispositivos se apóiam no Google Assistant para fornecer a inteligência, não apenas para realizar solicitações, mas também para acessar muitas informações, como previsão do tempo, notícias e calendário, e controlar seus dispositivos domésticos inteligentes.