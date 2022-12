Como transmitir mensagens de voz para seus alto-falantes do Google Nest

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Se você tiver vários alto-falantes domésticos inteligentes do Google Nest, então você pode usar este truque simples para enviar mensagens entre eles. Esta técnica permite que você use os alto-falantes do Google Nest (anteriormente Google Home) como um sistema de intercomunicação, enviando mensagens por toda sua casa com facilidade.

Gostamos de usar isto para coisas simples como dizer às crianças para descerem para jantar ou deixar que todos saibam que é hora de deixar a casa. A boa notícia é que é muito fácil de se fazer.

É basicamente uma atualização do Google Assistant que permite transmitir sua voz para todos os alto-falantes do Google Nest ou alto-falantes habilitados para o Google Assistant- usando outro alto-falante ou seu smartphone. Aqui está tudo o que você precisa saber sobre como o recurso funciona.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Como transmitir mensagens de voz com o Google Nest Speakers

Começando

Antes de começar a transmitir mensagens de voz, você precisa de dois ou mais alto-falantes do Google Nest (qualquer combinação de Google Nest fará incluindo Nest Audio, Mini, Max ou Hub). Todos esses alto-falantes do Google têm que estar na mesma rede Wi-Fi, e pelo menos um membro de sua casa tem que entrar em sua conta Goole em cada um dos alto-falantes do Google Nest. Não Perturbar também deve estar desligado.

Transmitir uma mensagem

Para enviar uma mensagem, basta dizer "OK Google, broadcast", seguido de tudo o que você quiser dizer.

Então, se você precisar reunir a família ou seus colegas de trabalho pela manhã, tudo o que você tem que fazer é dizer "OK Google, broadcast it's time for school" ou "OK Google, broadcast it's time for a meeting".

Sua mensagem será então transmitida a todos os palestrantes habilitados para o Google Assistant- assinaram a mesma conta do Google. Tocará até uma campainha se você disser "OK Google, transmita a hora do jantar".

Você também não precisa estar perto de um alto-falante doméstico do Google para que este recurso funcione. Basta usar o Google Assistant em seu smartphone para enviar mensagens para seus alto-falantes habilitados para o Google Assistant-. Fácil.

Você tem que dizer 'broadcast'?

Não. Você também pode dizer "gritar", "dizer a todos", ou "anunciar".

Quer saber mais?

Veja o centro de ajuda do Google para mais exemplos sobre como usar este recurso.

Melhores ofertas do Amazon Echo: há ótimas economias nas vendas da primavera Por Conor Allison · 7 Abril 2022 A Amazon reduziu os preços nas vendas da primavera - quase igualando os preços da Black Friday.

Escrito por Maggie Tillman. Edição por Adrian Willings.