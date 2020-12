Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Os dispositivos Google Home e Nest não são apenas alto-falantes com a Pesquisa Google integrada. Eles permitem que você controle dispositivos domésticos inteligentes compatíveis, exiba um filme na sua TV, substitua os alto-falantes da área de trabalho e muito mais.

Para aproveitar ao máximo seuGoogle Home , Nest Audio, Home Mini, Nest Mini , Home Max, Nest Hub ou Nest Hub Max, reunimos uma seleção das principais dicas e truques para ajudá-lo a dominar a ativação por voz alto-falantes e monitores em nenhum momento.

Existem alguns truques específicos do dispositivo na parte inferior deste recurso, enquanto outros truques são divididos em dicas gerais, dicas de entretenimento, dicas de informações e dicas de controle de casa inteligente.

O Google Assistente responde a duas palavras de ativação: "Ok Google" e "Ei Google". Infelizmente, você não pode mudar essas duas frases no momento. Você precisa dizer um sempre que desejar interagir com um dispositivo Google Home também (diga a frase seguida de uma pergunta ou comando).

Os dispositivos Google Home oferecem suporte à conversa contínua, então você não precisará dizer palavras de alerta para uma pergunta de acompanhamento, mas precisará ativar a conversa contínua.

Você pode aumentar ou diminuir a sensibilidade dos dispositivos Google Home e Nest para torná-los mais ou menos responsivos às palavras de ativação do "Ok Google".

Abra o app Google Home> toque na guia Início no canto inferior esquerdo> toque no ícone do perfil no canto superior direito> Configurações do Assistente> Sensibilidade "Ok Google".

O Google Home oferece suporte a até seis usuários, e todos serão capazes de controlar qualquer dispositivo conectado à sua casa, além de ensinar o Google a reconhecer a voz deles para uma experiência personalizada quando se trata de agendas e viagens de trabalho, por exemplo.

Abra o aplicativo Google Home> Clique na guia Início no canto inferior esquerdo da tela> Toque no ícone Adicionar> Toque em Adicionar pessoa à casa> Digite o nome ou endereço de e-mail da pessoa que você deseja adicionar> Confirme.

Se você quiser ver quem tem acesso aos seus dispositivos Google Home, clique no ícone de configurações na guia Início do app Google Home e toque em Família.

Uma lista de membros da casa aparecerá aqui. Toque no nome da pessoa> Toque nos três pontos à direita do nome dela> Toque na lixeira no canto superior direito> Toque em Remover, se quiser revogar o acesso. Você pode ver a quais dispositivos o membro da casa tem acesso clicando em Acesso ao dispositivo.

Você também pode adicionar um membro da casa aqui, tocando em "+ Convidar pessoa" na lista.

Você pode programar o que o Google chama de Family Bells, que são sinos personalizados para anunciar as próximas atividades para sua família nos dispositivos Google Home e Nest. Por exemplo, você pode criar um sino para dizer a todos em sua casa que concluam suas tarefas às 17h.

Abra o app Google Home> Toque na guia Início no canto inferior esquerdo> Toque no ícone do perfil no canto superior direito> Configurações do Assistente> Family Bell> Adicionar um Bell> Digite o anúncio e a hora do Bell> Escolha os dias que deseja repetir a campainha> Escolha em qual dispositivo Google Home / Nest tocar a campainha> Criar campainha.

Ao configurar um novo dispositivo Google Home ou Nest, você precisará criar uma "Casa" para colocá-lo. Isso permite que você adicione vários outros dispositivos a essa casa específica ou a uma nova casa, nomeando cada Casa você crie para torná-los mais fáceis de diferenciar ao adicioná-los.

Para alterar o nome de qualquer uma das suas casas> Abra o aplicativo Google Home> Toque na guia Página inicial no canto inferior esquerdo> toque na engrenagem de configurações sob o nome da casa que você deseja alterar> Clique em Informações da casa> Apelido da casa> Altere o nome> Salvar.

Para aqueles que têm a sorte de ter vários dispositivos Google Home ou Nest , você pode criar um grupo de alto-falantes com todos ou alguns dispositivos Home / Nest selecionados. Você pode então pedir ao Google Assistente para tocar música desses alto-falantes e também é possível renomear qualquer grupo.

Abra o aplicativo Google Home> Clique na guia Início no canto inferior esquerdo da tela> Toque no ícone "+" no canto superior esquerdo> Clique em Criar Grupo de Alto-falantes> Selecione os dispositivos Google Home / Nest que você deseja criar grupo> Nomeie o grupo> Salvar.

Nem todo o conteúdo é adequado para todas as idades e, como os dispositivos Google Home / Nest têm o poder da Pesquisa Google, convém filtrar o conteúdo para garantir que as pessoas menores em sua casa não vejam ou ouçam coisas que você não usa não quero que eles façam.

Você pode configurar filtros para músicas, vídeos e recursos disponíveis por meio do Assistente. Também é possível escolher os dispositivos que deseja filtrar e definir os filtros, para que você não precise filtrar o Home Mini ou o Nest Mini em seu escritório trancado, por exemplo.

Abra o aplicativo Google Home> Clique na guia Início no canto inferior esquerdo da tela> toque em Configurações> Bem-estar digital> Siga as instruções de configuração.

Para aqueles que desejam uma folga do Google Assistente, você pode programar um tempo de inatividade. Também é possível desligar fisicamente os microfones em todos os dispositivos Google Home / Nest para que você também possa usar essa opção.

Abra o aplicativo Google Home> Clique na guia Página inicial no canto inferior esquerdo da tela> toque em Configurações> Bem-estar digital> Siga as instruções de configuração para programação de tempo de inatividade.

Abra o app Google Home> Clique na guia Home no canto inferior esquerdo da tela> Toque no dispositivo Google Home / Nest que deseja renomear> Toque na engrenagem Configurações no canto superior direito> Clique no nome e mude para o que você quer.

Se você aceitar, o Google enviará um e-mail para mantê-lo atualizado sobre as novidades sobre o Chromecast, os dispositivos Google Home e Nest e o Google Assistente. Existem dicas e truques, novos recursos, ofertas e parceiros.

Para gerenciar suas notificações por e-mail, abra o aplicativo Google Home> Clique na guia Página inicial no canto inferior esquerdo da tela> Toque em Configurações> Notificações> Notificações gerais> Atualizar suas preferências.

Para ver seu histórico de pesquisa e exibição, abra o app Google Home> Clique no ícone do perfil no canto superior direito da tela> Toque em Minha atividade.

Um site será aberto com tudo o que os dispositivos Google Home / Nest (e o Assistente no seu telefone) gravaram. Você pode classificar por data e hora, reproduzir exatamente o que os dispositivos Home / Nest ouviram, obter detalhes e excluí-los.

Para obter o máximo dos dispositivos Google Home / Nest, o uso de outros produtos do Google oferece a melhor experiência. Os dispositivos Home e Nest são projetados para funcionar com produtos que muitas pessoas usam com frequência, como Google Agenda e Gmail.

Quando combinado com dispositivos Google Home / Nest, você pode tornar o Assistente um verdadeiro assistente pessoal. Ele pode verificar sua programação, definir lembretes, adicionar itens às suas listas de compras e muito mais, tudo com um simples comando de voz. Ele até puxará reservas e detalhes de voos de seu e-mail, por exemplo.

Os dispositivos Google Home e Nest são basicamente Google.com. Quer encontrar o supermercado mais próximo? Precisa converter onças em xícaras? Curioso para saber quantos anos Teresa May ou Donald Trump têm? Você já se perguntou qual é a capital da Índia? Os dispositivos Google Home e Nest podem ser seu assistente e definir compromissos, mas também funcionam como mecanismo de pesquisa.

Lembre-se de que você também pode fazer perguntas de acompanhamento. O Google Assistente sempre se lembrará do tópico ou assunto em sua sequência de perguntas e você pode fazer perguntas de acompanhamento sem dizer "Ok Google" antes de cada uma, se ativar a "Conversa contínua", conforme mencionamos acima.

Abra o aplicativo Google Home> Clique na guia Página inicial no canto inferior esquerdo do aplicativo> Toque em seu perfil no canto superior direito> Configurações do Assistente> Role para baixo até Conversa contínua> Ative ou desative a Conversa contínua.

Os dispositivos Google Home podem substituir o seu despertador e também oferecem suporte a funções de temporizador.

Diga "Ok Google, defina um cronômetro para cinco minutos" ou "Ok Google, defina um alarme para 7h" e você ouvirá uma bela melodia quando o cronômetro estiver funcionando ou for hora de acordar. Para desligar o alarme ou cronômetro, você só precisa dizer "Parar" - não há necessidade de dizer as palavras de ativação primeiro.

Adicionar endereços de casa e do trabalho permitirá que os dispositivos Google Home ofereçam respostas mais personalizadas, incluindo previsão do tempo e horários de deslocamento diário. Se você não fez essas configurações ao configurar seu dispositivo Google Home pela primeira vez, ainda pode fazer isso depois.

Abra o aplicativo Google Home> Clique na guia Página inicial no canto inferior esquerdo da tela> Toque no ícone do perfil no canto superior direito> Configurações do Assistente> Role para baixo Você> Toque na guia Seus lugares> Adicionar casa endereço / Adicionar endereço comercial.

Adicionar informações de pagamento permite que você use o Google Assistente para pedir um táxi ou viagem, por exemplo. Existem várias configurações que permitem que você garanta que sua identidade seja confirmada antes de pagar, por exemplo.

Abra o aplicativo Google Home> Clique na guia Página inicial no canto inferior esquerdo da tela> Toque no ícone do perfil no canto superior direito> Toque em Configurações do Assistente> Role para baixo até Pagamentos> Adicionar informações de pagamento, endereço de entrega e escolha as configurações de aprovação de compra .

Quer que o Google Assistente chame você de chefe, batman ou a melhor dama de todos? Sem problemas.

Abra o app Google Home> Clique na guia Página inicial no canto inferior esquerdo da tela> Toque no ícone do perfil no canto superior direito> Configurações do Assistente> Toque na guia Você> Apelido> Altere como deseja que o Assistente ligue para você . Você pode até verificar se se pronuncia certo e, se não, pode soletrar.

Abra o app Google Home> Clique na guia Página inicial no canto inferior esquerdo da tela> Toque no ícone do perfil no canto superior direito> Configurações do Assistente> Toque na guia Você> Clima> Escolha Fahrenheit ou Celsius.

Ensinar o Google Assistente a reconhecer sua voz proporcionará uma experiência mais personalizada. Ele puxará seu calendário, por exemplo, ou seu trajeto matinal, ao invés de seus parceiros. Vale a pena fazer com que outros membros da casa configurem o Voice Match também para que os dispositivos da casa tenham a melhor experiência geral.

Abra o app Google Home> Clique na guia Início no canto inferior esquerdo da tela> Toque no ícone do perfil no canto superior direito> Configurações do Assistente> Role para baixo até Voice Match> Siga as instruções. Se você tiver um Nest Hub Max , também poderá fazer o Face Match, que está acima do Voice Match na lista, pois está organizado em ordem alfabética.

Para aqueles com vários dispositivos domésticos, você só precisará usar o Voice Match uma vez. Os outros dispositivos irão extrair as informações.

Abra o aplicativo Google Home> Clique na guia Página inicial no canto inferior esquerdo da tela> Toque no ícone do perfil no canto superior direito> Configurações do assistente> Calendário> Calendários padrão.

A partir daqui, você pode escolher qual calendário deseja usar para criar eventos.

Você pode fazer com que o Google Assistente faça chamadas nos seus dispositivos Google Home / Nest, embora as chamadas para serviços de emergência não estejam disponíveis para todos os provedores.

Abra o aplicativo Google Home> Clique na guia Página inicial no canto inferior esquerdo da tela> toque no ícone do perfil no canto superior direito> Configurações do assistente> Chamadas de voz e vídeo> Siga as instruções.

Os dispositivos Google Home / Nest podem informá-lo sobre seu dia, como agenda, deslocamento diário do trânsito matinal, clima e quaisquer lembretes. Você também pode personalizar seu relatório para excluir certas coisas, como o clima. A reportagem também terminará com um briefing de notícias.

Tudo o que você precisa fazer depois de configurar suas preferências de agenda e adicionar endereços, etc, é dizer "Ok Google, conte-me sobre meu dia".

Se você disser ao Google que deixou as chaves no gancho da cozinha ou o passaporte na gaveta de cima, ele lembrará na próxima vez que você perguntar.

Tudo o que você precisa fazer é dizer "Ok Google, meu passaporte está na gaveta de cima" e perguntar "Ok Google, onde está meu passaporte".

Você pode adicionar itens automaticamente à sua lista de compras com os dispositivos Google Home e Nest, fisicamente ou usando sua voz. Por exemplo: "Ok Google, adicione café à minha lista de compras". A lista aparecerá no app Google Home e pode ser adicionada ao tocar em "Adicionar item" na tela Lista de compras.

Para ver e editar sua lista de compras, abra o aplicativo Google Home> Clique na guia Página inicial no canto inferior esquerdo da tela> toque no ícone do perfil no canto superior direito> Configurações do assistente> Lista de compras.

A lista de compras só pode ser associada ao titular da conta principal, mas você pode adicionar colaboradores para que também possam acessá-la.

Não consegue encontrar seu telefone? Os dispositivos Google Home / Nest podem localizar seu dispositivo e não há suporte nativo para dispositivos Android. Tanto o dispositivo Home / Nest quanto seu telefone precisam estar na mesma conta do Google. Depois disso, você pode dizer "Ok Google, toque no meu telefone" ou "Ok Google, encontre meu telefone".

Para usuários de iOS, você precisará vincular seu telefone a um serviço chamado IFTTT. Você precisará se inscrever para uma conta IFTTT gratuita. Depois disso, se você usar esta receita ou miniaplicativo como são chamados, poderá ligar automaticamente para seu número do dispositivo Google Home / Nest quando disser "Ok Google, encontre meu telefone "

É possível fazer com que o Google Assistente faça várias coisas com apenas um comando. Por exemplo, "Ok Google, hora de dormir" ou "Ok Google, boa noite" pode informar a previsão do tempo para o dia seguinte, perguntar a que horas acertar o alarme, ajustar as luzes, plugues e muito mais, bem como trancar as portas (se você tiver dispositivos compatíveis).

Para definir uma rotina, abra o aplicativo Google Home> clique na guia Página inicial no canto inferior esquerdo> toque no ícone Rotinas> Selecione uma das rotinas e marque / desmarque as caixas dentro dela.

Se você não consegue ver o ícone de rotinas: Abra o app Google Home> toque na guia Início no canto inferior esquerdo> toque no ícone do perfil no canto superior direito> Configurações do assistente> Rotinas.

O Google Home pode reproduzir músicas de várias fontes, como Spotify , Deezer, Apple Music ou YouTube Music. Sem surpresa, não funciona com a Amazon Music.

Abra o aplicativo Google Home> Clique na guia Início no canto inferior esquerdo do aplicativo Google Home> Clique no ícone "+" na parte superior> Clique em Música na seção Adicionar serviços> Selecione na lista e siga as instruções.

Para definir sua fonte padrão, vá até a guia Início do app Google Home> Toque no ícone do perfil no canto superior direito> Configurações do Assistente> Toque em Música> Selecione o serviço vinculado que deseja usar como fonte principal de música.

Os dispositivos Google Home também funcionam com vários serviços de vídeo, incluindo YouTube, Netflix, Disney + e All4.

Abra o aplicativo Google Home> Clique na guia Início no canto inferior esquerdo do aplicativo Google Home> Clique no ícone "+" na parte superior> Clique em Vídeo na seção Adicionar serviços> Selecione na lista e siga as instruções.

Se você tem um Google Chromecast , pode pedir aos dispositivos Google Home / Nest para reproduzir filmes da Netflix, um programa de TV ou vídeos do YouTube na sua TV. Claro, se você tiver o Nest Hub ou o Nest Hub Max, poderá reproduzir alguns desses serviços na própria tela do Hub, mesmo que os monitores sejam significativamente menores.

Abra o aplicativo Google Home> Clique na guia Início no canto inferior direito do aplicativo> Toque no ícone do perfil no canto superior direito> Configurações do Assistente> Vá para TV e alto-falantes> Toque no sinal "+" no canto inferior direito da tela. O aplicativo Google Home pesquisará TVs com suporte de voz na mesma rede Wi-Fi que seu Google Home.

Você deve conectar serviços de terceiros, como Netflix, à sua conta do Google usando o app Google Home. Depois de fazer isso, você pode simplesmente dizer coisas como "Ok Google, reproduza House of Cars da Netflix na TV". Você também pode usar os dispositivos Google Home e Nest para pausar a reprodução ou retroceder um minuto para algo que você possa ter perdido.

O Google Home não pode controlar apenas o Netflix ou o YouTube na sua TV, ele também pode controlar o Google Fotos , o serviço gratuito de armazenamento de fotos em nuvem do Google.

Abra o aplicativo Google Home> Clique na guia Início no canto inferior esquerdo do aplicativo> Toque em Configurações> Toque no ícone do perfil no canto superior direito> Configurações do Assistente> Toque em Vídeos e Fotos> Ative ou desative o Google Fotos.

Depois que sua conta for vinculada, você pode dizer coisas como "Ok Google, mostre as fotos dos meus animais de estimação na TV". O serviço é capaz de marcar e reconhecer pessoas, coisas e lugares, portanto, é capaz de servir de forma inteligente tudo o que você pedir.

Tudo o que você precisa fazer para ouvir os podcasts é perguntar. Diga "Ok Google, Play This American Life" para ouvir o episódio mais recente do programa. Se você deve pausá-lo, na próxima vez que você solicitar esse podcast, seu dispositivo Google Home / Nest continuará de onde você parou.

O Google Cast é integrado diretamente no navegador Chrome. Portanto, ao clicar no botão transmitir no canto do Chrome, você pode procurar seus dispositivos Home / Nest, selecioná-los e, em seguida, transmitir o áudio de seu computador para o dispositivo Google Home / Nest.

Abra o app Google Home> Clique na guia Home no canto inferior esquerdo do app Google Home> Toque no ícone do perfil no canto superior direito> Configurações do Assistente> Ações.

Você pode adicionar suas ações favoritas a uma lista de observação para acesso rápido a elas. Há uma barra de pesquisa na parte superior se você souber o que está procurando, bem como as guias de mercado local, mercado mundial e resumo de mercado, todas com sugestões.

Diga "Ok Google, ouça as notícias" e seus dispositivos Google Home / Nest exibirão notícias de várias fontes. Você pode alterar de quais fontes deseja que as notícias venham, bem como a ordem.

Abra o app Google Home> Clique na guia Home no canto inferior esquerdo do app Google Home> Toque no ícone do perfil no canto superior direito> Configurações do Assistente> Notícias.

Para adicionar uma fonte de notícias, toque em "+ Adicionar fontes de notícias" na parte inferior da lista. Para alterar o pedido, selecione "Alterar pedido" no topo da lista. Para se livrar de uma fonte, toque no "X" à direita da fonte.

Os dispositivos Google Home e Nest são compatíveis com determinados serviços, como o Fitbit. Se você vincular sua conta do Fitbit ao Google Home, por exemplo, poderá pedir aos seus dispositivos Google Home ou Nest que lhe digam como você dormiu.

Abra o app Google Home> Clique na guia Home no canto inferior esquerdo do app Google Home> Toque no ícone do perfil no canto superior direito> Configurações do Assistente> Bem-estar> Selecione o que você gostaria de gerenciar> Conecte sua conta.

Os dispositivos Google Home / Nest podem controlar aparelhos conectados à Internet em sua casa, incluindo lâmpadas da Philips Hue , Hive e Ikea , câmeras da Nest e Netatmo, plugues da TP-link e Wemo, termostatos da Nest, Honeywell , Tado e Hive , e muito mais.

Você pode não apenas ligar e desligar dispositivos usando sua voz ou o app Google Home, mas também pode separar os dispositivos por cômodo e controlar tudo a partir do app Home, tornando o controle doméstico inteligente super simples. Você também pode aproveitar as receitas de IFTTT para tirar o máximo proveito de sua casa e de seus dispositivos, mas isso não é obrigatório.

O Google Home depende de serviços de terceiros para fornecer a você uma experiência mais rica, especialmente quando se trata de controle residencial inteligente. Há um grande número de dispositivos domésticos inteligentes compatíveis e a lista está crescendo continuamente. Se você já tem dispositivos de casa inteligente configurados ou deseja saber se um dispositivo que deseja comprar é compatível:

Clique na guia Página inicial no canto inferior esquerdo do aplicativo Google Home> Clique no ícone Adicionar na parte superior> Toque em Configurar dispositivo na seção Adicionar à página inicial na parte superior> Escolha o Funciona com o Google> Pesquise pelo fabricante do seu dispositivo e siga as instruções.

Depois de configurar um dispositivo de casa inteligente de terceiros, ele aparecerá na parte inferior da guia Página inicial no app Google Home. Haverá um ícone "Adicionar à Sala" no qual você pode tocar para colocar o dispositivo de casa inteligente em uma sala dentro da sua Casa, mas se esse ícone não aparecer:

Abra o aplicativo Google Home> Clique na guia Início no canto inferior esquerdo> Clique na sala em que deseja adicionar seu novo dispositivo> Clique na engrenagem Configurações no canto superior direito> Clique em Escolher Dispositivos> Selecione o dispositivo que deseja adicione àquela sala> Avançar.

Você também pode acessar uma lista de seus dispositivos e onde eles estão por meio da guia Página inicial no canto inferior esquerdo do aplicativo inicial> ícone de perfil no canto superior direito> Configurações do assistente> Controle residencial.

Você pode mover o Nest Hub da cozinha para o quarto ou o plugue inteligente do escritório para a sala de estar, por exemplo. Colocar dispositivos nas divisões da sua casa torna mais fácil controlá-los. Por exemplo, você pode dizer "Ok Google, desligue as luzes da sala de estar" e todas as luzes da sala serão apagadas.

Abra o aplicativo Google Home> Clique na guia Home no canto inferior esquerdo> Clique no dispositivo que você deseja mover> Clique na Sala> Escolha uma Sala> Salvar.

Nomear um dispositivo facilita o controle por meio do Google Assistente. Por exemplo, você pode nomear um plugue inteligente que controla a lâmpada em sua sala de estar como "Lâmpada da sala de estar" em vez de "TP-Link Smart Plug 45688", permitindo que você peça ao Google para ligar ou desligar a lâmpada da sala , em vez de ter que lembrar o nome.

Abra o aplicativo Google Home> Clique na guia Início no canto inferior esquerdo> Clique no dispositivo que deseja renomear> Clique na engrenagem Configurações no canto superior direito> Clique no Nome> Escolha um nome> Salvar.

Para redefinir o alto-falante Nest Audio para a configuração original, primeiro desligue o microfone na parte traseira do alto-falante Nest Audio. Em seguida, você precisará pressionar e segurar a parte superior do alto-falante no centro por cerca de 10 segundos. Após cerca de cinco segundos, o alto-falante dirá que você está prestes a redefini-lo de fábrica.

Você não precisa redefinir completamente os padrões de fábrica do Nest Audio para dar um pequeno impulso se ele não estiver fazendo o que deveria. O Google incorporou uma opção de reinicialização no app Google Home.

Abra o app Home> Selecione a guia Home no canto inferior esquerdo da tela> Selecione os dispositivos Home que deseja reiniciar> Toque na engrenagem Configurações no canto superior direito> Toque nos três pontos no canto superior direito> Reinicializar.

Para desligar o microfone no Nest Audio, alterne a chave na parte de trás do dispositivo para que a cor laranja seja exibida. O microfone está desligado e não escutará as palavras de ativação.

O alto-falante Nest Audio tem controles de toque nos cantos superiores direito e esquerdo. Toque no lado esquerdo para diminuir o volume e no lado direito para aumentá-lo.

Para interromper o toque de um alarme ou timer no Nest Audio, você pode dizer "Parar" ou tocar no centro do alto-falante Nest Audio na parte superior.

Para reproduzir, pausar ou interromper a mídia, bem como encerrar uma chamada atual no Nest Audio, toque no centro do alto-falante Nest Audio na parte superior.

Para realizar uma redefinição de fábrica e restaurar seu Google Home para um estado novo, segure o botão do microfone por cerca de 15 segundos. Lá, você pode vinculá-lo a uma conta do Google diferente usando o app Google Home.

O que você faz quando algum gadget para de funcionar? Você o reinicia ou "reinicia". O Google incluiu isso no app Home e funciona com todos os dispositivos Google Home, conforme mencionamos acima.

Abra o app Home> Selecione a guia Home no canto inferior esquerdo da tela> Selecione os dispositivos Home que deseja reiniciar> Toque na engrenagem Configurações no canto superior direito> Toque nos três pontos no canto superior direito> Reinicializar.

Além da voz, você pode controlar o Google Home com o toque. Toque na parte superior do alto-falante uma vez para ativar o Google Home ou para pausar e reproduzir uma transmissão. Você também pode deslizar o dedo ao longo do círculo centralizado na parte superior para alterar o volume.

Se você quiser que o Google Home pare de "sempre ouvir", procure o botão na parte de trás do alto-falante. É o único botão e tem um microfone. Pressione-o e Home desligará o microfone (quatro luzes âmbar acenderão na parte superior). Pressione-o novamente e ele dirá que o microfone está ligado.

Quando está ativado, o Google Home está sempre no modo de escuta e ouvirá e responderá aos seus comandos.

Pressione e segure os botões de aumentar e diminuir o volume na parte traseira do Nest Hub ou Nest Hub Max simultaneamente por 10 segundos para redefinir o dispositivo. Continue a mantê-los pressionados até que o dispositivo seja reiniciado. Uma mensagem de aviso aparecerá com antecedência.

O Google Nest Hub e o Nest Hub Max apresentam uma tela e um alto-falante. A tela pode ser ajustada de várias maneiras para permitir uma melhor integração com o ambiente, desde escolher quando o modo de pouca luz é ativado até definir o brilho mínimo. Você pode até mesmo configurar os monitores Nest Hub e Nest Hub Max para ajustar suas cores de acordo com o ambiente.

Abra o aplicativo Google Home> Clique na guia Início no canto inferior esquerdo da tela> Toque em seu dispositivo Hub> Toque na engrenagem de configurações no canto superior direito> Role para baixo para exibir> Ajuste as configurações de acordo com suas preferências.

O modo noturno reduzirá o volume das respostas durante horários específicos.

Abra o app Google Home> Clique na guia Página inicial no canto inferior esquerdo da tela> Toque no dispositivo Hub> Toque na engrenagem de configurações no canto superior direito> Modo noturno> Ativar ou desativar.

Você pode alterar o que o display Hub mostra quando não está sendo usado para controlar seus dispositivos de casa inteligente, apresentar trechos de notícias ou reproduzir um vídeo do YouTube sobre como fazer os melhores coquetéis.

Você pode selecionar entre Google Fotos, Galeria de Arte, Relógio em tela cheia e Experimental. Você também pode selecionar para ocultar ou mostrar o clima de sua área, se quer ou não mostrar a hora no modo ambiente e a velocidade na qual as imagens mudam quando no modo ambiente.

Abra o aplicativo Google Home> Clique na guia Início no canto inferior esquerdo da tela> Toque em seu dispositivo Hub> Toque na engrenagem de configurações no canto superior direito> Moldura de foto> Selecione suas preferências.

Abra o aplicativo Google Home> Clique na guia Início no canto inferior esquerdo da tela> Toque em seu dispositivo Hub> Toque na engrenagem de configurações no canto superior direito> Formato de hora.

Passe da esquerda para a direita para exibir a tela do relógio. Toque duas vezes na tela do relógio para retornar ao modo ambiente. Toque duas vezes na tela novamente no modo ambiente para mostrar calendário, previsão do tempo, informações de notícias ou o que quer que você tenha configurado para aparecer.

Deslize de baixo para cima para acessar o brilho, volume, alarmes e configurações da tela. Você também pode ativar o "Não perturbe" a partir daqui.

Toque nas guias na parte superior da tela quando no modo ambiente para ver e controlar seus dispositivos domésticos inteligentes vinculados, bem como ver seu dia, controles de mídia, controles de comunicação e descobrir controles.

Assim como o Google Home, há um botão de microfone na parte de trás da tela do Nest Hub, na parte superior. Simplesmente desligue-o para desligar os microfones. Como o Nest Hub Max também tem uma câmera, alternar essa chave também desligará a câmera com o microfone.

Tanto o Google Home Mini quanto o Nest Mini têm um botão de silenciar o microfone na parte traseira. Alterne para ligar ou desligar o microfone.

É claro que você pode pedir ao Google para aumentar ou diminuir o volume do seu Home Mini ou Nest Mini, mas também pode fazer isso nos próprios dispositivos. Toque em cada lado (no material) do Nest Mini ou Home Mini e seu volume aumentará ou diminuirá dependendo do lado em que você tocar. Você será guiado por pequenas luzes LED no Nest Mini, mas precisará adivinhar no Home Mini.

O Nest Mini oferece controle de dispositivo para reprodução e pausa, bem como volume. Toque nas quatro luzes no meio do Nest Mini quando uma música estiver tocando no Nest Mini e ele fará uma pausa. Toque novamente para jogar.

Procurando coisas divertidas para fazer com os dispositivos Google Home? Estes são tecnicamente ovos de páscoa do Google Assistente, mas você descobrirá que eles realmente dão personalidade ao seu dispositivo Google Home:

Diga "Seja meu (inserir idioma) intérprete para obter traduções em tempo real.

Diga "Estou com sorte" para iniciar um game show multijogador.

Diga "Dê-me um número aleatório entre (x) e (y)" para ouvir um número aleatório entre os dois - com sons de bipe para inicializar.

Peça para "Rolar (inserir número) dados laterais": ele lhe dará um número aleatório, completo com efeitos sonoros.

Diga "(nome do contato) é meu (relacionamento)" para pedir ao Assistente para associar certas informações de relacionamento a um contato para referência futura.

Diga "Bom dia" para ouvir um resumo da agenda do seu dia, junto com o clima e as notícias atuais.

Diga "Enviar uma mensagem para (nome do contato) em (serviço de mensagens como o WhatsApp)" para ditar uma mensagem para um contato.

Diga "Wubba lubba dub dub" para que o Assistente responda com: "Você está com dor? Como posso ajudar?" ou "Desculpe, eu não falo Birdperson" (uma referência ao show Rick e Morty).

Diga "Beatbox" para ouvir um clipe de alguém batendo boxe.

Diga "Cante uma música" para ouvir uma música breve e horrível.

Diga "Ler um poema" para ouvir um poema aleatório da pesquisa do Google.

Diga "Conte uma piada" para ouvir uma piada da Pixar apropriada para a idade.

Diga "F *** você" para enviar um relatório de bug.

Escrito por Britta O'Boyle.