Dicas e truques da Página inicial do Google: domine seu Mini, Max, Hub e Hub Max

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Os dispositivos Home e Nest do Google não são apenas alto-falantes com a Pesquisa do Google incorporada. Eles permitem controlar dispositivos domésticos inteligentes compatíveis, colocar um filme em sua TV, substituir os alto-falantes da área de trabalho e muito mais.

Para aproveitar ao máximo sua Página inicial do Google , Mini Home, Nest Mini , Max Home, Nest Hub ou Nest Hub Max, reunimos uma seleção das dicas e truques principais para ajudar você a dominar os alto-falantes e monitores ativados por voz em pouco tempo.

Existem alguns truques específicos do dispositivo na parte inferior desse recurso, enquanto outros são divididos em dicas gerais, dicas de entretenimento, dicas de informações e dicas de controle doméstico inteligentes.

squirrel_widget_168546

O Google Assistant é o assistente pessoal do Google, como Alexa, da Amazon, e Siri, da Apple . É conversacional, para que você possa fazer uma pergunta e fazer perguntas adicionais, e o Assistente acompanhará a conversa, determinará o contexto e responderá audivelmente com as informações corretas.

O Assistente do Google é um recurso de destaque na linha de alto-falantes do Google Home. Você pode usá-lo para controlar dispositivos da Página inicial do Google, dispositivos Pixel , bem como serviços e dispositivos de terceiros.

Para ajudar você a descobrir tudo o que o Assistente pode fazer, reunimos algumas dicas e truques específicos do Assistente, que você pode encontrar aqui . No entanto, se você quiser aprender dicas e truques únicos, exclusivos ou específicos para os dispositivos Google Home e Google Nest, continue lendo.

O Assistente do Google responde a duas palavras de ativação: "Ok Google" e "Hey Google". Infelizmente, você não pode alterá-lo a partir dessas duas frases no momento. Você precisa dizer um sempre que deseja se envolver com um dispositivo da Página inicial do Google (diga a frase, seguida de uma pergunta ou comando).

Os dispositivos da Página inicial do Google oferecem suporte à conversa continuada, portanto você não precisará dizer as palavras de ativação para uma pergunta de acompanhamento, mas precisará ativar a conversa continuada.

A Página inicial do Google suporta até seis usuários, todos capazes de controlar qualquer dispositivo vinculado à sua Página inicial, além de ensinar o Google a reconhecer sua voz para uma experiência personalizada quando se trata de agendas e viagens de trabalho, por exemplo.

Abra o aplicativo Página inicial do Google> clique na guia Página inicial na parte inferior esquerda da tela> Toque no ícone Adicionar> Toque em Adicionar membro doméstico> Digite o nome ou o endereço de e-mail da pessoa que você deseja adicionar> Confirme.

Se você quiser ver quem tem acesso aos seus dispositivos da Página inicial do Google, clique no ícone de configurações na guia Página inicial do aplicativo Página inicial do Google e toque em Doméstico.

Uma lista de Membros da Casa aparecerá aqui. Toque nos três pontos à direita do nome e pressione remover se quiser revogar o acesso. Você também pode adicionar um Membro da residência aqui também tocando em "+" no canto superior direito da tela Membros da residência.

Ao configurar um novo dispositivo da Página inicial do Google, você precisará criar uma "Página inicial" para instalá-lo. Isso permite adicionar vários outros dispositivos a essa casa específica ou a uma nova casa, nomeando cada Casa criada para você. facilite a diferenciação entre quando adicionar a eles.

Para alterar o nome de qualquer uma das suas Casas> Abra o aplicativo Página inicial do Google> Toque na guia Página inicial no canto inferior esquerdo> Toque na roda dentada de configurações sob o nome da casa que você deseja alterar> Clique em Apelido da casa> Alterar o nome > Salvar.

Para quem tem a sorte de ter vários dispositivos domésticos do Google , é possível criar um grupo de alto-falantes com todos os dispositivos domésticos selecionados ou todos. Em seguida, você pode pedir ao Google Assistant para tocar música desses alto-falantes e também é possível renomear qualquer grupo.

Abra o aplicativo Página inicial do Google> clique na guia Página inicial na parte inferior esquerda da tela> Toque no ícone Adicionar> Clique em Criar grupo de alto-falantes> Selecione os dispositivos da Página inicial do Google que você deseja formar no seu grupo> Nomeie o grupo> Salvar.

Nem todo o conteúdo é adequado para todas as idades e, como os dispositivos da Página inicial do Google têm o poder da Pesquisa do Google, é possível filtrar o conteúdo para garantir que as pessoas menores da sua casa não vejam ou ouçam coisas que não são. quero que eles.

Você pode configurar filtros para músicas, vídeos e recursos disponíveis no Assistente. Também é possível escolher os dispositivos que você deseja filtrar e depois definir os filtros, para que você não precise filtrar o Home Mini ou o Nest Mini em seu escritório bloqueado, por exemplo.

Abra o aplicativo Página inicial do Google> clique na guia Página inicial na parte inferior esquerda da tela> Toque em Configurações> Bem-estar digital> Siga as instruções de configuração.

Para aqueles que desejam uma folga no Assistente do Google, você pode agendar o tempo de inatividade. Também é possível desligar fisicamente os microfones em todos os dispositivos da Página inicial do Google para que você possa usar essa opção também.

Abra o aplicativo Página inicial do Google> clique na guia Página inicial na parte inferior esquerda da tela> Toque em Configurações> Bem-estar digital> Siga as instruções de configuração para agendamento de tempo de inatividade.

Abra o aplicativo Página inicial do Google> clique na guia Página inicial na parte inferior esquerda da tela> Toque no dispositivo Página inicial do Google que você deseja renomear> Toque na roda dentada Configurações no canto superior direito> Clique no nome e mude para o que deseja .

Se você optar por participar, o Google enviará um e-mail para mantê-lo atualizado sobre as novidades do Chromecast, dos dispositivos Google Home e Nest e do Google Assistant. Existem dicas e truques, novos recursos, ofertas e parceiros.

Para gerenciar suas notificações por e-mail, abra o aplicativo Página inicial do Google> Clique na guia Página inicial na parte inferior esquerda da tela> Toque em Configurações> Notificações> Notificações gerais> Atualize suas preferências.

Para visualizar seu histórico de pesquisa e exibição, abra o aplicativo Página inicial do Google> clique no ícone de perfil no canto superior direito da tela> toque em Minha atividade.

Um site será aberto com tudo o que os dispositivos da Página inicial do Google (e o Assistente do seu telefone) registraram. Você pode classificar por data e hora, reproduzir exatamente o que os dispositivos domésticos ouviram, obter detalhes e excluí-los.

Para aproveitar ao máximo a Página inicial do Google, o uso de outros produtos do Google oferece a melhor experiência. Os dispositivos Home e Nest foram projetados para funcionar com produtos que muitas pessoas usam com frequência, como o Google Calendar e o Gmail.

Quando combinado com a Página inicial do Google, você pode tornar o Assistente um verdadeiro assistente pessoal. Ele pode verificar sua programação, definir lembretes, adicionar itens às suas listas de compras e muito mais, tudo com um simples comando de voz. Ele ainda recebe reservas e detalhes de voos do seu e-mail, por exemplo.

squirrel_widget_148519

A Página inicial do Google é basicamente o Google.com. Quer encontrar o seu supermercado mais próximo? Precisa converter onças em copos? Curioso, quantos anos Teresa May ou Donald Trump têm? Você já se perguntou qual é a capital da Índia? Os dispositivos Google Home e Nest podem ser seu assistente e definir compromissos, mas também funcionam como um mecanismo de pesquisa.

Lembre-se de que você também pode fazer perguntas de acompanhamento. O Google Assistant sempre lembrará o tópico ou assunto em sua série de perguntas e você poderá fazer perguntas de acompanhamento sem dizer "Ok Google" antes de cada uma, se ativar a "Conversa continuada" - como mencionamos acima.

Abra o aplicativo Página inicial do Google> clique na guia Página inicial na parte inferior esquerda do aplicativo> Toque em Configurações> role para baixo até Mais configurações> toque na guia Assistente sob seu nome e e-mail na parte superior da tela> Role para baixo para Conversa continuada> Ativar ou desativar a Conversa continuada.

Você pode configurar um modo visitante para permitir que qualquer pessoa se conecte aos seus dispositivos da Página inicial do Google depois de inserir um PIN de quatro dígitos fornecido pelo aplicativo Página inicial do Google, sem que eles precisem estar na sua rede Wi-Fi. Você pode ativar ou desativar o modo visitante para cada dispositivo doméstico que você possui.

Abra o aplicativo Página inicial do Google> clique na guia Página inicial na parte inferior esquerda da tela> Toque no dispositivo da Página inicial do Google para o qual você deseja configurar o modo visitante> Toque no ícone Configurações na parte superior direita> Role para baixo até Modo visitante> Ative o Modo visitante para exibir o PIN abaixo.

Os hóspedes precisam ter o aplicativo Página inicial do Google e inserir o PIN mostrado quando solicitado.

Os dispositivos da Página inicial do Google podem substituir o despertador e também suportam funções de timer.

Diga "OK Google, defina um cronômetro para cinco minutos" ou "Ok Google, defina um alarme para as 7h" e você terá uma boa música quando o cronômetro estiver ativado ou na hora de acordar. Para desligar o alarme ou o timer, basta dizer "Parar" - não é necessário dizer as palavras de ativação primeiro.

A adição de endereços de casa e do trabalho permitirá que os dispositivos da Página inicial do Google ofereçam respostas mais personalizadas, incluindo o tempo e os horários da manhã. Se você não as configurou quando configurou seu dispositivo Google Home pela primeira vez, ainda poderá fazê-lo depois.

Abra o aplicativo Página inicial do Google> clique na guia Página inicial na parte inferior esquerda da tela> Toque no ícone Configurações> role para baixo até Mais configurações> toque na guia Suas informações na parte superior sob seu nome e e-mail> Toque em Seus lugares> Adicionar endereço residencial / Adicionar endereço comercial.

Adicionar informações de pagamento permite que você use o Google Assistant para pedir um táxi ou levar, por exemplo. Existem várias configurações que permitem garantir que sua identidade seja confirmada antes de pagar, por exemplo.

Abra o aplicativo Página inicial do Google> clique na guia Início na parte inferior esquerda da tela> Toque em Configurações> role para baixo até Mais configurações> toque na guia Suas informações na parte superior sob seu nome e e-mail> Pagamentos> Adicionar informações de pagamento, endereço de entrega e escolha as configurações de aprovação de compra.

Deseja que o Google Assistant o chame de chefe, batman ou a melhor dama de todas? Sem problemas.

Abra o aplicativo Página inicial do Google> clique na guia Início na parte inferior esquerda da tela> Toque em Configurações> Role para baixo até Mais configurações> Toque na guia Suas informações na parte superior sob seu nome e e-mail> Apelido> Alterar o que você deseja Assistente para ligar para você. Você pode até checar se a pronúncia está correta e, se não, você pode soletrar.

Abra o aplicativo Página inicial do Google> clique na guia Início na parte inferior esquerda da tela> Toque em Configurações> role para baixo até Mais configurações> toque na guia Suas informações na parte superior sob seu nome e e-mail> Clima> Escolha Fahrenheit ou Celsius .

Ensinar o Assistente do Google a reconhecer sua voz proporcionará uma experiência mais personalizada. Ele exibirá seu calendário, por exemplo, ou seu trajeto matinal, em vez de seus parceiros. Vale a pena que outros membros da Casa configurem o Voice Match também para que os dispositivos da Casa ofereçam a melhor experiência possível.

Abra o aplicativo Página inicial do Google> clique na guia Início na parte inferior esquerda da tela> Toque em Configurações> Role para baixo até Mais configurações> Toque na guia Assistente na parte superior sob seu nome e e-mail> Correspondência de voz> Siga as instruções. Se você possui um Nest Hub Max , também pode fazer o Face Match, que fica logo abaixo da configuração do Voice Match.

Para aqueles com vários dispositivos domésticos, você só precisa fazer a correspondência de voz uma vez. Os outros dispositivos puxarão as informações.

Abra o aplicativo Página inicial do Google> clique na guia Início na parte inferior esquerda da tela> Toque em Configurações> Role para baixo até Mais configurações> Toque na guia Serviços na parte superior, sob seu nome e e-mail> Calendário> Calendários padrão.

A partir daqui, você pode escolher qual calendário deseja usar para criar eventos.

Você pode solicitar ao Google Assistant que faça chamadas nos dispositivos da Página inicial do Google, embora as chamadas para serviços de emergência não estejam disponíveis para todos os provedores.

Abra o aplicativo Página inicial do Google> clique na guia Início na parte inferior esquerda da tela> Toque em Configurações> role para baixo até Mais configurações> Toque na guia Serviços na parte superior, sob seu nome e e-mail> Chamadas de voz e vídeo> Siga as instruções.

Os dispositivos da Página inicial do Google podem informar sobre o seu dia, como sua agenda, trajeto do trânsito matinal, o clima e todos os lembretes. Você também pode personalizar seu relatório para excluir determinadas coisas, como o clima. O relatório também terminará com um resumo de notícias.

Tudo o que você precisa fazer depois de configurar suas preferências de agenda e adicionar endereços etc. é dizer "Ok, Google, conte-me sobre o meu dia".

Você pode adicionar itens automaticamente à sua lista de compras com os dispositivos Google Home e Nest, fisicamente ou usando sua voz. Por exemplo: "Ok Google, adicione café à minha lista de compras". A lista aparecerá no aplicativo Página inicial do Google e pode ser adicionada ao tocar em "Adicionar item" na tela da Lista de compras.

Para ver e editar sua lista de compras, abra o aplicativo Página inicial do Google> clique na guia Página inicial na parte inferior esquerda da tela> toque em Configurações> role para baixo até Mais configurações> toque na guia Serviços na parte superior, abaixo do seu nome e e-mail > Lista de compras.

A lista de compras só pode ser associada ao titular da conta principal, mas você pode adicionar colaboradores para que eles também possam acessá-la. Basta tocar no ícone no canto superior direito da tela Lista de compras para compartilhar sua lista de compras.

Não encontra o seu telefone? Os dispositivos da Página inicial do Google podem localizar seu dispositivo, mas você precisará vinculá-lo a um serviço chamado IFTTT. Você precisará se inscrever em uma conta IFTTT gratuita. Depois disso, se você usar esta receita ou applet como são chamadas, poderá ligar automaticamente para seu número no seu dispositivo Google Home ao dizer "Ok Google, encontre meu telefone".

É possível fazer com que o Google Assistant faça várias coisas com apenas um comando. Por exemplo, "Ok Google, hora de dormir" ou "Ok Google, boa noite" pode indicar o tempo do dia seguinte, perguntar a que horas definir o alarme, ajustar luzes, plugues e muito mais, além de trancar as portas (se você tiver dispositivos compatíveis).

Para definir uma rotina, abra o aplicativo Página inicial do Google> clique na guia Início no canto inferior esquerdo> Toque em Configurações> Role para baixo até Mais configurações> Clique na guia Assistente sob seu nome e email> Clique em Rotinas> Selecione uma das opções rotinas e marque / desmarque as caixas dentro dela.

Depois de configurar as rotinas, um ícone Rotinas aparecerá na tela inicial do aplicativo Google Home. Você poderá acessar suas rotinas mais facilmente e gerenciá-las.

A Página inicial do Google pode reproduzir músicas de várias fontes, como Google Play Music, Spotify , Deezer ou YouTube Music. Sem surpresa, ele não funciona com o Amazon Music.

Abra o aplicativo Google Home> clique na guia Início no canto inferior esquerdo do aplicativo Google Home> clique no ícone "Adicionar" na parte superior> clique em Música e áudio na seção Adicionar serviços> selecione na lista e siga as instruções instruções.

Para definir sua fonte padrão, vá para a guia Início do aplicativo Google Home> toque em Configurações> role para baixo até Mais configurações> clique na guia Serviços> toque em Música> selecione o serviço vinculado que você deseja usar como a principal fonte de música .

Os dispositivos do Google Home também funcionam com vários serviços de vídeo, incluindo YouTube, Netflix, BBC iPlayer e All4.

Abra o aplicativo Google Home> clique na guia Início no canto inferior esquerdo do aplicativo Google Home> clique no ícone Adicionar na parte superior> clique em Vídeos e fotos na seção Adicionar serviços> selecione na lista e siga as instruções.

Se você possui um Google Chromecast , pode pedir aos dispositivos da Página inicial do Google para reproduzir filmes da Netflix, um programa de TV ou vídeos do YouTube na sua TV. Obviamente, se você tiver o Nest Hub ou o Nest Hub Max, poderá executar alguns desses serviços na própria tela do Hub, mesmo que os displays sejam significativamente menores.

Abra o aplicativo Página inicial do Google> clique na guia Página inicial no canto inferior direito do aplicativo> Toque em Configurações> role para baixo até Mais configurações> Toque na guia Serviços sob seu nome e e-mail na parte superior da tela> Vá para TV e alto-falantes> Toque no sinal "+" no canto inferior direito da tela. O aplicativo Página inicial do Google procurará TVs compatíveis com voz na mesma rede Wi-Fi que sua Página inicial do Google.

Você deve conectar serviços de terceiros, como o Netflix, à sua conta do Google usando o aplicativo Página inicial do Google. Depois de fazer isso, você pode simplesmente dizer coisas como "Ok Google, jogue House of Cars da Netflix na TV". Você também pode acessar a Página inicial do Google para pausar a reprodução ou retroceder um minuto para algo que você pode ter perdido.

A Página inicial do Google não pode apenas controlar o Netflix ou o YouTube na sua TV, mas também controlar o Google Fotos , o serviço gratuito de armazenamento de fotos em nuvem do Google.

Abra o aplicativo Página inicial do Google> clique na guia Página inicial na parte inferior esquerda do aplicativo> Toque em Configurações> role para baixo até Mais configurações> Toque na guia Serviços sob seu nome e e-mail na parte superior da tela> Toque em Vídeos e Fotos> Ative ou desative o Google Fotos.

Depois que sua conta estiver vinculada, você poderá dizer coisas como "Ok Google, mostre-me fotos dos meus animais de estimação na TV". O serviço é capaz de marcar e reconhecer pessoas, coisas e lugares, para servir de maneira inteligente o que você pedir.

Tudo o que você precisa fazer para ouvir podcasts é perguntar. Diga "Ok, Google, toque esta vida americana" para ouvir o episódio mais recente do programa. Se você pausar, na próxima vez em que solicitar esse podcast, seu dispositivo da Página inicial do Google continuará de onde você parou.

O Google Cast é incorporado diretamente no navegador Chrome. Portanto, quando você clica no botão transmitir no canto do Chrome, pode procurar seu (s) dispositivo (s) doméstico (s), selecioná-lo e transmitir o áudio do seu computador para o seu dispositivo Google Home.

Abra o aplicativo Página inicial do Google> clique na guia Página inicial na parte inferior esquerda do aplicativo Página inicial do Google> Configurações> role para baixo até Mais configurações> Clique na torneira Serviços, na parte superior, sob seu nome e e-mail> Toque em Ações.

Você pode adicionar suas ações favoritas a uma lista de observação para acesso rápido a elas. Existe uma barra de pesquisa na parte superior, se você souber o que está procurando, além de guias do mercado local e do mercado mundial, ambas com sugestões.

Diga "Ok Google, ouça as notícias" e seus dispositivos da Página inicial do Google exibirão notícias de várias fontes. Você pode alterar de quais fontes deseja que as notícias venham, bem como o pedido.

Abra o aplicativo Página inicial do Google> clique na guia Página inicial na parte inferior esquerda do aplicativo Página inicial do Google> toque em Configurações> role para baixo até Mais configurações> clique na torneira Serviços, na parte superior, sob seu nome e e-mail> Toque em Notícias.

Para adicionar uma fonte de notícias, toque em "+ Adicionar fontes de notícias" na parte inferior da lista. Para alterar a ordem, selecione "Alterar ordem" na parte superior da lista. Para se livrar de uma fonte, toque no "X" à direita da fonte.

O Google Home pode controlar aparelhos conectados à Internet em sua casa, incluindo lâmpadas da Philips Hue , Hive e Ikea , câmeras da Nest e Netatmo, tomadas da TP-link e Wemo, termostatos da Nest, Honeywell , Tado e Hive e muito mais.

Você não pode apenas ativar e desativar os dispositivos usando sua voz ou o aplicativo Google Home, mas também pode separar dispositivos por divisão e controlar tudo, desde o aplicativo Home, tornando o controle doméstico inteligente super simples. Você também pode aproveitar as receitas IFTTT para aproveitar ao máximo o Home e seus dispositivos, mas isso não é necessário.

A Página inicial do Google conta com serviços de terceiros para fornecer uma experiência mais rica, especialmente quando se trata de controle doméstico inteligente. Há um grande número de dispositivos domésticos inteligentes compatíveis e a lista está crescendo continuamente. Se você já possui dispositivos domésticos inteligentes configurados ou deseja saber se um dispositivo que deseja comprar é compatível:

Clique na guia Página inicial na parte inferior esquerda do aplicativo Google Home> Clique no ícone Adicionar na parte superior> Toque em Configurar dispositivo na seção Adicionar à página inicial na parte superior> Escolha a opção "Já configurou algo" em Funciona com o Google> Pesquise o fabricante do seu dispositivo e siga as instruções.

Depois de configurar um dispositivo doméstico inteligente de terceiros, ele aparecerá na parte inferior da guia Página inicial no aplicativo Google Home. Haverá um ícone "Adicionar à Sala" no qual você pode tocar para colocar o dispositivo doméstico inteligente em uma sala na sua Casa, mas se esse ícone não aparecer:

Abra o aplicativo Página inicial do Google> clique na guia Página inicial no canto inferior esquerdo> Clique na sala à qual você deseja adicionar seu novo dispositivo>> Clique na engrenagem Configurações no canto superior direito> Clique em Escolher dispositivos> Selecione o dispositivo que você deseja adicione a essa sala> Avançar.

Você também pode acessar uma lista de seus dispositivos e onde eles estão na guia Início, na parte inferior esquerda do aplicativo Início> Configurações> Mais configurações> guia Assistente na parte superior, sob seu nome e e-mail> Controle de casa.

Você pode mover o Nest Hub da cozinha para o quarto ou o plugue inteligente do escritório para a sala de estar, por exemplo. A colocação de dispositivos em salas da sua Casa facilita o controle deles. Por exemplo, você pode dizer "Ok Google, apague as luzes da sala" e todas as luzes ligadas à sala se apagam.

Abra o aplicativo Página inicial do Google> clique na guia Página inicial no canto inferior esquerdo> Clique no dispositivo que você deseja mover> Clique em Sala> Escolha uma sala> Salvar.

A nomeação de um dispositivo facilita o controle por meio do Google Assistant. Por exemplo, você pode nomear um plugue inteligente que controla a lâmpada na sala de estar como "Lâmpada da sala" em vez de ser chamado de "TP-Link Smart Plug 45688", permitindo que você peça ao Google para ativar ou desativar a lâmpada da sala de estar , em vez de precisar lembrar o nome.

Abra o aplicativo Página inicial do Google> clique na guia Página inicial no canto inferior esquerdo> Clique no dispositivo que deseja renomear> Clique na engrenagem Configurações no canto superior direito> Clique em Nome> Escolha um nome> Salvar.

Para realizar uma redefinição de fábrica e restaurar a Página inicial do Google para um estado novo, mantenha o botão do microfone pressionado por 15 segundos. A partir daí, você pode vinculá-lo a uma conta do Google diferente usando o aplicativo Página inicial do Google.

O que você faz quando algum gadget para de funcionar? Você o reinicia ou "reinicia". O Google incluiu isso no aplicativo Home e funciona em todos os dispositivos Google Home.

Abra o aplicativo Início> selecione a guia Início na parte inferior esquerda da tela> Selecione os dispositivos domésticos que você deseja reiniciar> Toque na roda dentada Configurações no canto superior direito> Toque nos três pontos no canto superior direito> Reiniciar.

Além da sua voz, você pode controlar a Página inicial do Google com o seu toque. Toque na parte superior do alto-falante uma vez para despertar sua Página inicial do Google ou para pausar e reproduzir uma transmissão. Você também pode deslizar o dedo ao longo do círculo centralizado na parte superior para alterar o volume.

Se você deseja impedir que o Google Home "escute sempre", procure o botão na parte traseira do alto-falante. É o único botão e possui um microfone. Pressione e o Início desligará o microfone (quatro luzes âmbar acenderão na parte superior). Pressione-o novamente e ele informará que o microfone está ligado.

Quando ativado, a Página inicial do Google está no modo de escuta sempre e escuta e responde aos seus comandos.

Pressione e mantenha pressionados os botões de aumentar e diminuir volume na parte traseira do Nest Hub ou do Nest Hub Max simultaneamente por 10 segundos para redefinir o dispositivo. Continue mantendo-os pressionados até que o dispositivo seja redefinido. Uma mensagem de aviso será exibida com antecedência.

O Google Nest Hub e o Nest Hub Max apresentam uma tela e um alto-falante. A tela pode ser ajustada de várias maneiras para permitir que ela se misture melhor ao ambiente, desde escolher quando o modo de pouca luz está ativado até definir o brilho mínimo. Você pode até definir as telas do Nest Hub e do Nest Hub Max para ajustar suas cores de acordo com o ambiente.

Abra o aplicativo Página inicial do Google> clique na guia Página inicial na parte inferior esquerda da tela> Toque no seu dispositivo Hub> Toque na roda dentada de configurações no canto superior direito> Role para baixo para exibir> Ajuste as configurações de acordo com suas preferências.

O modo noturno reduzirá o volume de respostas durante horários específicos.

Abra o aplicativo Página inicial do Google> clique na guia Página inicial na parte inferior esquerda da tela> Toque no dispositivo Hub> toque na roda dentada de configurações no canto superior direito> Modo noturno> Ativar ou desativar.

Você pode alterar o que a exibição do Hub mostra quando não está sendo usada para controlar seus dispositivos domésticos inteligentes, apresentar trechos de notícias ou reproduzir um vídeo do YouTube sobre como fazer os melhores coquetéis.

Você pode selecionar entre Google Fotos, Galeria de arte, Relógio em tela cheia e Experimental. Você também pode optar por ocultar ou mostrar o clima da sua área, mostrando ou não a hora no modo ambiente e a velocidade com que as imagens mudam no modo ambiente.

Abra o aplicativo Página inicial do Google> clique na guia Página inicial na parte inferior esquerda da tela> Toque no seu dispositivo Hub> Toque na roda dentada de configurações no canto superior direito> Moldura de foto> Selecione suas preferências.

Abra o aplicativo Página inicial do Google> clique na guia Página inicial na parte inferior esquerda da tela> Toque no seu dispositivo Hub> Toque na engrenagem de configurações no canto superior direito> Formato da hora.

Passe da borda esquerda para a direita para exibir a tela do relógio. Toque duas vezes na tela do relógio para retornar ao modo ambiente. Toque duas vezes na tela novamente no modo ambiente para mostrar calendário, previsão do tempo, informações sobre notícias ou o que você configurou para aparecer.

Deslize de baixo para cima para acessar o brilho, o volume, os alarmes e as configurações da tela. Você também pode ativar não perturbe a partir daqui.

Deslize para baixo na parte superior da tela para ver e controlar seus dispositivos domésticos inteligentes vinculados.

Como o Google Home, há um botão de microfone na parte traseira da tela do Nest Hub na parte superior. Simplesmente desative-o para desligar os microfones. Como o Nest Hub Max também possui uma câmera, alternar esse interruptor também desligará a câmera com o microfone.

O Google Home Mini e o Nest Mini têm um botão de silenciar o microfone na parte traseira. Alterne para ligar ou desligar o microfone.

Obviamente, você pode pedir ao Google para aumentar ou diminuir o volume do Home Mini ou do Nest Mini, mas também pode fazê-lo nos próprios dispositivos. Toque em cada lado (no material) do Nest Mini ou Home Mini e seu volume aumentará ou diminuirá, dependendo do lado em que você tocar. Você será guiado com pequenas luzes LED no Nest Mini, mas precisará adivinhar no Home Mini.

O Nest Mini oferece controle de dispositivo para reproduzir e pausar, além de volume. Toque nas quatro luzes no meio do Nest Mini quando uma música estiver tocando no Nest Mini e ela será pausada. Toque novamente para reproduzir.

Procurando coisas divertidas para fazer com os dispositivos da Página inicial do Google? Estes são tecnicamente os ovos de páscoa do Assistente do Google, mas você verá que eles realmente dão personalidade ao seu dispositivo Google Home: