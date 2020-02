O que é o Google Nest Wifi e como funciona a rede em malha?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Google Nest Wifi é um sistema de rede em malha . Essencialmente, ele se conecta ao seu roteador existente para fornecer uma forte conexão Wi-Fi em toda a sua casa. Se você mudar de sala, a idéia é que você mude perfeitamente para o próximo nó da rede, sem precisar alternar fisicamente a rede.

Mas vale a pena adquirir um sistema de rede mesh se você tiver uma casa grande (uma com vários quartos). Talvez seja melhor comprar um roteador mais poderoso, se for o caso.

Os equipamentos de rede em malha foram projetados para serem expansíveis, para que você possa usar vários deles em sua casa. Ele também pode lidar com vários dispositivos, o que significa que você pode transmitir na sala e na cozinha enquanto alguém brinca no porão - e não deve haver congestionamento de Wi-Fi ou uma disputa por largura de banda.

Basicamente, você coloca vários desses nós em sua casa, que funcionam como uma única rede. O nó principal se conecta diretamente ao seu modem - geralmente o roteador fornecido pelo provedor de serviços de Internet - mas você desativa a cobertura sem fio do próprio roteador.

Em seguida, você liga os outros nós nas posições ideais em sua casa e configura-o usando o aplicativo Google Home dedicado.

Uma vez feito, você receberá o sinal Wi-Fi em todos os lugares, do banheiro ao porão. Pense no Google Nest Wifi como um sistema expansível para uma melhor cobertura. Em vez de um roteador, vários roteadores trabalham juntos para fornecer uma rede rápida em toda a sua casa.

Essencialmente, oferece uma cobertura de rede em malha, evitando manchas negativas na sua conectividade. E, devido à maneira como a rede em malha funciona, são os roteadores que determinam em qual deles o dispositivo precisa estar conectado, a fim de continuar com a conectividade perfeita.

Portanto, se você estiver subindo as escadas ou nos fundos da casa, não deverá sofrer uma queda na cobertura e não precisará selecionar manualmente o nó secundário no menu de configurações de Wi-Fi do telefone.

Se você tem uma casa menor (até 1.500 pés quadrados), o Google recomenda que você comece com um único Google Nest Wifi. Mas dizemos que, se você usar apenas um, é melhor atualizar seu roteador .

Uma rede mesh se destaca se você precisar de uma cobertura muito maior. Se você possui vários andares, vale a pena investir em pelo menos dois deles: um para o térreo e outro para o primeiro andar. O Google está oferecendo um conjunto de três pacotes que cobre até 4.500 pés quadrados.

O Google Nest Wifi possui um recurso chamado Network Assist que permite gerenciar e otimizar ativamente sua rede nos bastidores, para que você não precise ajustar as configurações. Como outros dispositivos de malha, ele mantém a força do sinal forte em todos os cantos da sua casa, movendo o dispositivo para o melhor nó para menos congestionamento e melhor velocidade.

O Google Nest Wifi também possui um recurso chamado Pausa agendada . Permite pausar a Internet em sua casa. Você pode interromper automaticamente o Wi-Fi para eventos do dia a dia, como hora de dormir ou lição de casa, para que seus filhos possam se concentrar melhor, afirma o Google.

Mas achamos que você acabará incomodando seus entes queridos. Ainda assim, o Google percebeu que as pessoas têm problemas para adormecer à noite porque verificam e-mails e navegam na web. E muitas pessoas, dentro e fora do Google, disseram à empresa que acham que o tempo de tela é um desafio particularmente comum para os pais - "de levar as crianças a abandonar seu jogo favorito a lutar para jantar sem os olhos grudados nos dispositivos".

Agora, usando o aplicativo Google Wifi, os pais podem dizer ao sistema para desligar em um horário específico da agenda diária. Quando chegar a hora, o roteador fará uma pausa na Internet para dispositivos específicos, permitindo que eles continuem online, enquanto os filhos fazem piada e fazem beicinho na outra sala.