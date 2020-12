Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google oferece sua família de dispositivos Home e Nest como parte de sua oferta de casa conectada. Os dispositivos são uma alternativa à gama de dispositivos Echo da Amazon e a família consiste no Nest Audio (um substituto do Google Home), Nest Mini, Home Max , Nest Hub e no Nest Hub Max .

Todos os dispositivos Google Home têm o poder do Google Assistant por trás deles, como os dispositivos Echo oferecem a Alexa . Esse recurso mostra tudo o que você precisa saber sobre os dispositivos Google Home e Nest, incluindo o que são, como funcionam, quais dispositivos funcionam com eles e onde você pode comprar essas caixas de som.

Alto-falantes inteligentes Wi-Fi

Google Assistant

Controle de casa inteligente

Google Nest Audio, Nest Mini, Home e Home Max são todos alto-falantes Wi-Fi que dobram como hubs de controle residencial inteligentes e assistentes pessoais para toda a família. Você pode usá-los para reproduzir entretenimento em toda a casa, gerenciar tarefas diárias e perguntar ao Google coisas que deseja saber.

Os dispositivos variam em termos de alto-falante e especificações técnicas, design e custo, mas todos eles oferecem a mesma funcionalidade quando se trata do Google Assistente, controle de casa inteligente e reprodução de música. Você pode ler sobre como eles diferem em mais detalhes em nosso recurso separado.

Todos os dispositivos têm luzes LED para indicar quando eles ouviram você e estão respondendo, e todos possuem um botão físico para ligar ou desligar o microfone.

Google Assistant

Tela de 7 polegadas / tela de 10 polegadas

O Nest Hub do Google e o Nest Hub Max do Google oferecem os mesmos recursos do Google Home, Home Max, Nest Audio e Nest Mini, mas eles adicionam uma tela à combinação, tornando-os ideais para controle doméstico inteligente e reprodução de vídeo. O Nest Hub tem uma tela de 7 polegadas, enquanto o Nest Hub Max tem uma tela de 10 polegadas, bem como uma câmera Nest integrada.

As telas permitem que você assista a vídeos do YouTube ou Netflix, por exemplo, leia trechos de notícias, controle quaisquer dispositivos domésticos inteligentes que você tenha usando as telas sensíveis ao toque, bem como veja qualquer feed de câmera compatível com o Google Assistant. Claro, eles também oferecem o Google Assistente para que você também possa usar sua voz para controlar tudo, como você faz com o resto dos dispositivos da casa, mas a tela dá vida a tudo.

Assim como os dispositivos Home e Nest, eles também têm um botão físico para desligar o microfone.

Você pode ler como ele difere do Nest Hub com mais detalhes em nosso recurso separado .

Os dispositivos Nest e Google Home são alto-falantes Wi-Fi e, portanto, podem transmitir músicas diretamente da nuvem. Você pode acessar músicas, listas de reprodução, álbuns, artistas e podcasts de seus serviços de música favoritos apenas com sua voz. Ou, se preferir, você pode enviar músicas de seu dispositivo Android ou iOS por meio do Google Cast.

Com o suporte do Google Cast, você também pode usar os dispositivos Nest e Google Home para controlar outras caixas de som conectadas em sua casa. Você ainda terá a reprodução em várias divisões, o que significa que pode adicionar um ou mais dispositivos Nest ou Google Home a um grupo de alto-falantes para tocar músicas em toda a casa, se forem compatíveis.

Os dispositivos Nest e Google Home também podem controlar seu conteúdo de vídeo por meio do Google Cast. Digamos que você queira assistir ao seu último episódio de Demolidor no Netflix ou um vídeo de gato no YouTube. Emita um comando de voz para o dispositivo Nest ou Google Home e o conteúdo aparecerá na sua TV. No entanto, isso só funciona se você configurou os dispositivos no app Google Home.

Os dispositivos Nest e Google Home podem ser uma central de controle para toda a sua casa. Eles permitirão que você faça o básico como definir alarmes e temporizadores e gerenciar listas de tarefas e compras, mas também conectarão sua casa inteligente e oferecerão suporte a sistemas de rede populares. Vale ressaltar que você precisará do app Google Home para configurar tudo.

Depois de configurar seu dispositivo Nest ou Google Home e todos os seus dispositivos inteligentes em sua casa no app Google Home, você poderá controlá-los. Isso se aplica a luzes inteligentes de várias empresas, interruptores, plugues, outros produtos Nest (como Nest Hello ou Nest Cam IQ) e praticamente qualquer dispositivo doméstico inteligente compatível .

Também é possível controlar coisas fora de casa, como reservar um Uber ou pedir um jantar. Tenha em mente que você terá que garantir que tudo esteja configurado primeiro. A melhor parte é que tudo isso é feito apenas com sua voz, embora, como mencionamos, se você tiver o Nest Hub ou Nest Hub Max, também poderá usar a tela para controlar seus dispositivos domésticos inteligentes.

Os dispositivos Nest e Google Home permitem que você pergunte qualquer coisa ao Google, desde o tempo até fatos específicos. Os anos de experiência de pesquisa do Google estão por trás do Google Assistente, então você pode fazer perguntas específicas como "quanta gordura tem um abacate?" ou "qual é o número da camisa de Wayne Rooney?", mas o Google Assistente também pode conversar para que você possa fazer perguntas como "onde ele estudou?", sem repetir "Ok Google" ou "Ei Google" acordar palavras antes da pergunta de acompanhamento.

Os dispositivos Nest e Google Home serão capazes de conectar o pronome "ele" à sua pergunta anterior sobre Rooney ou quem quer que seja para fornecer uma resposta precisa.

Você pode perguntar coisas complexas também, como: "Ok Google, qual era a população dos EUA quando a NASA foi criada?". Os dispositivos Nest e Google Home sempre fornecem respostas imediatas e podem ler as partes relevantes das páginas da web para você ou mostrar no Nest Hub ou no Nest Hub Max.

O Nest Hub e o Nest Audio funcionam com vários serviços de música, incluindo YouTube Music, Deezer, Spotify , Pandora, Google Play Music e TuneIn. A Apple Music também está a caminho. A lista cresceu consideravelmente desde que o dispositivo Home original foi anunciado pela primeira vez. Os dispositivos Nest e Home também são compatíveis com vários veículos de notícias, como BBC, Telegraph e Guardian no Reino Unido, entre outros.

Você precisará conectar suas contas desses serviços aos seus dispositivos Nest e Google Home no app Google Home, mas será solicitado que você faça isso ao configurar seu dispositivo Nest ou Home. Conecte quantas contas você tiver para ter a melhor experiência.

Com suporte para esses vários serviços, você pode perguntar: "Ok Google, toque aquela música da Shakira do Zootopia." Sem precisar nomear a música, o Nest e o Google Home podem descobrir e reproduzi-la no seu app favorito. Graças ao Google Assistente e seus recursos de aprendizado de máquina, os dispositivos Nest e Google Home conhecem você e suas preferências e aprendem com o tempo.

Os dispositivos Nest e Google Home também funcionam com várias empresas de casa inteligente. A lista não é tão rica quanto a Alexa, da Amazon, mas está crescendo continuamente e há muitos serviços compatíveis. Nest, SmartThings, Philips Hue, IFTTT , Ikea, TP-Link, Arlo, Hive e Netatmo estão entre os serviços compatíveis, o que significa que você poderá controlar esses dispositivos domésticos inteligentes e ativar suas receitas IFTTT usando seu dispositivo Nest ou Home.

Os dispositivos Nest e Google Home também funcionam como um receptor Chromecast Audio. Sabemos que soamos repetitivos, mas, novamente, você deve configurá-los com o app Google Home.

O Google anunciou o Google Assistant em 2016 como uma adaptação do Google Now e do OK Google. O serviço melhorou a experiência de conversação bidirecional das ofertas anteriores com IA e aprendizado de máquina.

Esses avanços essencialmente adicionam contexto às suas perguntas. Por exemplo, quando você diz "OK Google", seguido de "O que está passando hoje à noite?", O Google Assistente exibe filmes no cinema local. Mas, se você adicionar "Estamos planejando trazer as crianças", o Google Assistente saberá que pode servir horários de exibição para filmes para crianças.

Você pode dizer "Vamos ver o livro da selva" e o Assistente comprará os ingressos. Você pode até perguntar: "O livro da selva é bom?", E então o assistente exibirá comentários, avaliações e um trailer. O Google Assistente pode reunir suas perguntas para determinar o contexto e fornecer as informações certas.

Ele pode fazer coisas básicas como recuperar seu itinerário de viagem, programação diária, tempo de deslocamento para o trabalho, informações de entrega de pacotes e muito mais. No entanto, os dispositivos Nest e Google Home não são os únicos com acesso ao Google Assistente. O assistente está disponível em vários dispositivos, incluindo smartphones Android , Android Auto e alto-falantes de terceiros .

O Assistente nos dispositivos Nest e Google Home é igual ao Google Assistente no seu smartphone. Os dados são compartilhados entre seus dispositivos.

Todos os dispositivos Nest e Google Home estão disponíveis nos EUA e no Reino Unido e em muitos países internacionalmente.

