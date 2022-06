Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O Meta parece estar reescalonando várias ambições de hardware, com relatórios afirmando que não lançará mais um smartwatch de câmera dupla e está terminando sua linha de Portal para os consumidores.

A empresa, antes conhecida como Facebook, planeja parar de fazer versões para o consumidor de seu hardware de chamadas de vídeo do Portal, The Information report. Em vez disso, ela irá direcionar a linha de produtos para as empresas para chamadas em conferência. A linha Portal estreou em 2018 como dois dispositivos de videochamada - um deles até tinha uma câmera que poderia acompanhá-lo pela sala.

Estes, é claro, serviram muito bem aos aplicativos Meta - como o Facebook Messenger ou o WhatsApp - para você ligar ou enviar mensagens a amigos, familiares e colegas. Desde então, a linha se expandiu para diferentes formas e casos de uso, mas continuou a oferecer funcionalidade limitada e essencialmente bloqueia os usuários para o Meta ecossistema.

A Meta vende atualmente alguns produtos diferentes do Portal, incluindo uma câmera conectada à TV de $99 e uma tela inteligente de $349. O Portal Go é um dos mais novos e mais portáteis dispositivos inteligentes de videochamada da linha Portal do Facebook, e embora disséssemos que seria uma excelente adição a uma casa em nossa análise, o dispositivo nunca pareceu realmente decolar.

Para ver como os diferentes Portais se comparam, veja o guia do Pocket-lint aqui.

Escrito por Maggie Tillman.