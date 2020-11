Economize até 50% em dispositivos do Portal do Facebook para videochamadas no Messenger e WhatsApp

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Todos nós temos feito muito mais videochamadas este ano e se você usa o Facebook Messenger ou o WhatsApp, o Portal do Facebook é para você.

É um dispositivo de videochamada dedicado que vem em vários tamanhos e agora você pode obter até 50 por cento de desconto na Amazon.

O menor da linha de Portal do Facebook é o Portal Mini de 8 polegadas, enquanto há também o Portal maior de 10 polegadas e o Portal Plus maior com uma tela de 15,6 polegadas e câmera extra grande angular. Todos vêm em preto ou branco.

Esses não são apenas ótimos dispositivos de chamada, as molduras também podem ser usadas para exibir suas fotos do Facebook, embora tenham um design elegante que se funde com o fundo quando você não está usando.

E, claro, eles podem ser usados para chamadas de vídeo através do Facebook ou WhatsApp. A melhor característica é que a câmera segue sutilmente o seu rosto conforme você se move, para que você seja sempre o assunto da chamada.

Por fim, há outro modelo da linha - o Portal TV. Como você pode imaginar, ele se conecta à sua TV para exibir as chamadas, enquanto usa panorâmica e zoom inteligentes para mantê-lo na foto, mesmo se você estiver se movendo pela sala.

Os dispositivos de portal também usam o assistente de voz Alexa da Amazon, que é realmente fácil de configurar. Se esses recursos forem atraentes, certifique-se de fechar o negócio hoje, pois não existirão por muito tempo.

Nos E.U.A? Confira nossa página de negócios da Black Friday e da Cyber Monday nos EUA.

No Reino Unido? Confira nossa página de negócios da Black Friday e da Cyber Monday no Reino Unido.

Escrito por Dan Grabham. Edição por Adrian Willings.