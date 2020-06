Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Facebook lançou vários novos recursos para a sua linha de dispositivos do Portal , como Messenger Rooms e planos de fundo personalizados, todos projetados para melhorar suas experiências de chamadas e entretenimento. Alguns dos novos recursos também são semelhantes à funcionalidade já disponível em aplicativos concorrentes, como o Zoom. Aqui está tudo o que você precisa saber sobre os novos recursos do Portal.

Veja a galeria acima para fotos dos novos recursos.

As salas do Messenger foram tecnicamente anunciadas no mês passado, mas agora estão disponíveis. São essencialmente chamadas de grupo de vídeo de até 50 pessoas.

Agora, quando estiver em uma chamada do Portal Messenger ou da Sala do Messenger, você pode desfocar o fundo ou substituí-lo por uma imagem pré-selecionada.

Você pode ir ao vivo do Portal para Páginas e Grupos do Facebook. Anteriormente, o aplicativo Facebook Live no Portal deixava você transmitir para seu perfil pessoal. Essa funcionalidade foi expandida para incluir agora suas páginas e grupos.

Agora você pode compartilhar fotos do seu telefone usando o aplicativo móvel Portal durante uma chamada do Messenger. O Facebook também oferece coisas para fazer durante sua ligação; você pode enviar cartões virtuais de RA ou aproveitar as novas histórias do Story Time (The Okay Book de Todd Parr e How To Eat Pizza de Jon Burgerman).

Por fim, nas próximas semanas, o “Hey Portal” suportará comandos em inglês britânico, bem como a capacidade de iniciar uma chamada do WhatsApp.

O Facebook disse que essas atualizações começaram a ser publicadas a partir de 16 de junho de 2020.

O software do Portal será atualizado automaticamente quando conectado ao Wi-Fi e ativado. Você também pode atualizar manualmente, no entanto. Para atualizar manualmente o software no seu Portal, Portal + ou Portal Mini, siga estas etapas:

Na Página inicial, toque para abrir Configurações. Toque em Sobre. Toque em Verificar atualizações.

Você pode aprender mais no blog do Facebook aqui.