Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

No ano passado, o Facebook lançou o Facebook Portal, Portal + e Portal TV, três versões de um dispositivo de comunicação por vídeo projetado para facilitar a conexão com amigos e familiares.

São essencialmente dispositivos de videochamada que usam o Facebook Messenger ou WhatsApp para ligar ou enviar mensagens a amigos, familiares e colegas.

O Portal do Facebook é um dispositivo de comunicação de vídeo do Facebook. Com exceção da Facebook TV, esses dispositivos são monitores inteligentes semelhantes ao Amazon Echo Show . São dispositivos projetados para parecerem com molduras digitais e ficarem bem em sua casa como uma tela bonita e inteligente até chegar a hora de receber ou receber uma chamada.

O foco desses dispositivos é muito em videochamadas e "colocar as pessoas no centro". O Facebook espera que a gama de telas inteligentes do Portal ajude a conectar mais pessoas em sua vida com mais facilidade.

Atualmente, existem quatro modelos diferentes de portal do Facebook: o Facebook Portal Mini, o Portal e o Portal + funcionam com o mesmo princípio. Cada um tem uma estética de design diferente, mas ambos focados em conversas por vídeo e com o objetivo de fazer com que pareça que você está na mesma sala que a pessoa do outro lado da chamada.

O Portal TV é um pouco diferente, pois é um dispositivo que converte qualquer TV em uma tela gigante de chamada de vídeo.

Como mencionamos, as chamadas também podem ser feitas via Facebook Messenger ou WhatsApp, portanto, a criptografia de ponta a ponta é uma opção.

Aqui estão alguns dos principais recursos do Portal do Facebook:

Todos os dispositivos do Portal do Facebook possuem a tecnologia "Câmera inteligente e som inteligente", com inteligência artificial. Essa tecnologia permite que as câmeras reconheçam as pessoas e as sigam pela sala e automaticamente panoramizam e aumentam o zoom, minimizando o ruído de fundo e melhorando a voz de quem está ligando.

É realmente muito inteligente.

Com uma lente grande angular integrada, isso também significa que os dispositivos do Portal podem captar várias pessoas na sala e rastreá-las à medida que se movimentam. Vimos isso em ação com o Portal TV e o Portal + e é muito impressionante. A empresa diz que trabalhou em estreita colaboração com os diretores de fotografia profissionais para garantir que o panorama e o rastreamento sejam suaves e não muito rápidos ou dissonantes.

Ele também foi projetado para reconhecer apenas pessoas e não seguir animais de estimação, para que a chamada não seja interrompida por um cachorro ou gato que entra na sala. Mas a empresa foi rápida em apontar que as câmeras reconhecem apenas seres humanos na sala, não pessoas específicas. Nenhum dado sobre quem está na chamada é enviado ao Facebook de forma alguma.

O Portal do Facebook também é construído com tecnologia de microfone inteligente que inclui formação de feixe para rastrear as pessoas que falam e reduzir o ruído ambiental e de fundo na chamada. Isso inclui até oito microfones no Facebook Portal TV, o que significa que você pode conversar facilmente com uma família inteira ao fazer uma chamada de vídeo nesses dispositivos.

Você pode usar o Portal do Facebook para ligar para seus amigos e conexões do Facebook no Messenger ou nos contatos do WhatsApp - mesmo que eles não tenham um Portal.

É possível fazer chamadas de e para telefones e tablets, e o Portal suporta chamadas de grupo de até sete pessoas ao mesmo tempo.

Quando você não está em uma ligação, o Portal pode exibir suas fotos e vídeos, quando seus contatos estão disponíveis para conexão, lembretes de aniversário etc.

Os dispositivos do Portal do Facebook vêm com o suporte do Amazon Alexa como padrão, para que você possa assistir a vídeos, fazer chamadas e muito mais com comandos de voz. Na realidade, essa integração não está funcionando muito bem no momento, embora o Facebook diga que está melhorando.

Você pode pedir para verificar o clima, controlar dispositivos domésticos inteligentes, pedir mantimentos e muito mais. Para saber mais sobre como o Alexa funciona, e para obter uma lista de coisas que você pode fazer com ele, confira nosso recurso separado .

O Facebook também está trabalhando em seu próprio assistente de voz para executar em dispositivos do Portal.

O Facebook incorporou efeitos de realidade aumentada alimentados por sua plataforma Spark. O objetivo é tornar as chamadas divertidas e interativas. Pelo que sabemos, esse recurso será como as lentes do Snapchat, pois você pode aplicar adesivos RA no rosto e no ambiente para aumentar a aparência deles.

Uma experiência no Story Time funciona de maneira semelhante para trazer uma nova reviravolta na leitura remota de uma história para dormir. No momento, 15 histórias estão disponíveis no Story Time, com mais promessas no futuro.

Como a maioria dos dispositivos domésticos inteligentes, os dispositivos inteligentes do Portal do Facebook também têm vários aplicativos e integrações. O Facebook se uniu ao Spotify Premium , Pandora , iHeartRadio , Food Network e Newsy - e promete adicionar mais em breve.

O dispositivo também possui o Facebook Watch, que pode ser usado para assistir seus vídeos e vídeos do Facebook com outras pessoas na chamada.

Nenhum dispositivo conectado à Internet está protegido contra invasões ou violações, apesar das controvérsias anteriores do Facebook, a empresa deseja afirmar que todos os dispositivos do Portal são "privados por design".

Você pode desativar completamente a câmera e o microfone pressionando um botão. Há uma opção nos quadros do Portal que permite desligar a câmera, o microfone ou ambos, dependendo da sua necessidade. Há uma tampa da câmera física que pode ser deslizada para fora usando este botão que bloqueia a câmera, mas o hardware também inclui um comutador físico que desativa os microfones também. Portanto, mesmo se forem invadidos, eles não poderão gravar áudio se essa opção estiver ativada.

Além disso, para gerenciar o acesso ao Portal em sua casa, você pode definir uma senha de quatro a 12 dígitos para manter a tela bloqueada.

O Facebook também prometeu que não ouvirá, exibirá ou manterá o conteúdo de suas vídeo chamadas do Portal, e que as vídeo chamadas serão criptografadas. Além disso, a tecnologia de câmera inteligente e AI da Smart Sound é executada localmente no Portal, não nos servidores do Facebook. A câmera do Portal também não usa reconhecimento facial, e você pode excluir o histórico de voz do Portal no seu Log de atividades do Facebook a qualquer momento.

Apesar das notícias de que a equipe do Facebook ouviu os clipes do Messenger , o Facebook deseja salientar que você pode optar por não receber a coleta de dados e ajustar as configurações de privacidade se não desejar que seus dados sejam gravados.