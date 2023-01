Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O CES 2023 continua com o equipamento acessório doméstico inteligente Eve anunciando uma jangada de produtos incluindo sensores de matéria e um novo kit para tornar as persianas inteligentes.

Eve dá o pontapé inicial com um novo sensor Eve Motion assim como um sensor Eve Door and Window, ambos construídos com a Matter em mente. O primeiro pode alertá-lo quando algo se move, enquanto o segundo sensor é construído para ser fixado às portas ou janelas e pode dizer quando estão abertas ou fechadas.

Um produto final certificado Matter vem na forma de Eve Energy, uma nova tomada que pode ser usada para monitorar a quantidade de energia que um dispositivo ou aparelho específico está usando a qualquer momento. E porque todos estes dispositivos suportam a Matter fora da caixa, você pode usá-los com o Apple HomeKit, Google Assistant, Amazon Alexa, e Samsung SmartThings muito bem.

Eve também tirou as embalagens do kit de atualização MotuionBlinds para persianas de enrolar. Sem dúvida um nome longo, o próprio produto foi projetado para ajudar as pessoas a transformar as persianas existentes em versões novas e mais inteligentes, sem nenhuma necessidade de fiação ou jargão técnico extravagante. Tudo o que qualquer pessoa poderia precisar está incluído na caixa, assim como o suporte do HomeKit.

Esse novo kit de transformação de persianas cegas será vendido por US$ 199,95 quando for à venda em 28 de março, enquanto o acessório Eve Energy custará US$ 39,95. Os pedaços de sensor de movimento do kit serão vendidos por $49,95, segundo nos disseram. Todos esses sensores serão vendidos em março através do site da Eve e da Amazon.

