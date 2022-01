Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Eve Systems, o renomado fabricante de eletrônicos Smart Home, anunciou uma nova câmera com holofote e motores para cortinas conectadas, ambos com integração com o Apple HomeKit.

A Eve Outdoor Cam é a primeira câmera com holofote projetada exclusivamente para o Apple HomeKit Secure Video .

"Combinando estética elegante com tecnologia projetada para salvaguardar a privacidade, Eve Outdoor Cam vai além dos conceitos de câmeras de vigilância legadas com sua aparência conspícua e nuvens do fabricante", disse Jerome Gackel, CEO da Eve Systems.

A nova câmera possui gravação de 1080p / 24fps em H.264 com um campo de visão de 157 graus. Ele pode usar a inteligência do dispositivo da Apple TV ou HomePod para distinguir automaticamente entre veículos, pessoas, animais de estimação e pacotes.

Projetada com privacidade em mente, a Outdoor Cam usa criptografia de ponta a ponta para garantir que apenas o proprietário possa ver feeds de vídeo ao vivo ou gravados.

A Outdoor Cam estará disponível a partir de 5 de abril de 2022 na Amazon e no Eve ao preço de $ 249,95. Ele também estará disponível na Apple em uma data posterior.

Eve também anunciou a disponibilidade imediata de seus MotionBlinds Motors em colaboração com Coulisse.

Eve MotionBlinds são os primeiros motores conectados para persianas e cortinas a oferecer suporte ao protocolo Thread .

Eve já oferece a maior seleção de produtos HomeKit habilitados para Thread e, com o lançamento dos MotionBlinds, a empresa está dobrando seu compromisso.

“Graças ao software Eve, esta nova gama de motores é um trocador de jogo no mercado. A simplicidade de instalação e utilização é incomparável. Abre o caminho para tornar as persianas motorizadas disponíveis a um público amplo e amplamente aceito como um produto que traz alegria e valor para a vida cotidiana em casa. " disse Christiaan Roetgering, CEO da Coulisse.

Eve MotionBlinds será distribuída através da rede de revendedores Coulisse, começando com cortinas de rolo personalizadas. Os revendedores podem ser encontrados aqui.