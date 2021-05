O plugue inteligente Eve Energy traz o controle da Siri para qualquer dispositivo

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Com o lançamento do novo plugue inteligente Eve Energy, a Apple mais uma vez estende seu alcance até sua casa. Junto com os dispositivos inteligentes de iluminação e segurança da Eve, o plugue inteligente Energy estende o Homekit da Apple a qualquer outro dispositivo plug-in em sua casa.

Trabalhando em conjunto com o aplicativo Eve, você pode usar o Siri para controlar a energia de qualquer dispositivo conectado ao Eve Energy. Você também poderá ver quanta energia o dispositivo está usando em um determinado ponto, o que pode ajudar no consumo de energia e na sua conta bancária.

Você pode usar o aplicativo Eve para definir temporizadores para ligar ou desligar as luzes. E o Siri pode ajudar a desligar qualquer luz que seus colegas de casa ou família continuamente se esqueçam de desligar. Você pode gritar com o Siri em vez deles, economizando dinheiro em suas contas de energia e brigas com as pessoas com quem você vive.

É definitivamente importante notar que, ao contrário de alguns outros plugues inteligentes, você precisará de um hub como o HomePod, Apple TV ou um iPad configurado para uso como hub para controlar a energia além do alcance do Bluetooth. Assim, você não vai desligar a TV do trabalho sem ela.

Se você é um fã da Apple e gosta de controlar sua casa pelo telefone, vale a pena dar uma olhada no sistema de Eve, especialmente com a adição do plugue inteligente Energy. Mas esteja ciente de que você precisará continuar sendo um fã da Apple para continuar a usar todos os sensores. Se no futuro você quiser mudar para qualquer outro telefone, Eve não irá com você.

Escrito por Claudio Rebuzzi. Edição por Dan Grabham.