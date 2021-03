Eve anuncia o novo Eve Weather, adiciona conectividade Thread ao novo Eve Energy e Eve Aqua

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Eve Systems dobrou seu compromisso com o Thread - um sistema de rede mesh para casas inteligentes - com o novo Eve Energy e Eve Aqua suportando o padrão, bem como lançando um novo Eve Weather.

Thread é projetado para criar uma rede em malha entre dispositivos, para que eles possam se comunicar sem a necessidade de um hub conectado a um roteador. Muito parecido com o Zigbee , ele pode garantir a comunicação entre os dispositivos, com cada dispositivo fazendo sua parte para estender o alcance do sistema e mantê-lo funcionando, mesmo que um dispositivo pare de se comunicar ou seja removido.

A Eve Systems se comprometeu bastante com o Thread, com uma série de dispositivos suportando o protocolo, ao mesmo tempo que mantém o suporte ao HomeKit. Com o Apple HomePod Mini também oferecendo suporte a Thread, ele está se posicionando como um hub doméstico inteligente para sistemas como os oferecidos pela Eve.

O novo Eve Weather oferece um grande display para que você saiba a temperatura externa, umidade e pressão barométrica para que você possa ver através do dispositivo ou no aplicativo iOS, exatamente o que está acontecendo. Estará disponível a partir de 25 de março, por £ 64,95 e substitui o Eve Degree.

Eve Energy é o plugue inteligente, mas a nova versão - disponível a partir de 6 de abril (EUA) ou maio (Reino Unido) - oferecerá Thread. Isso significa que apenas alguns plugues Eve Energy em sua casa ajudarão a conectar todos os seus dispositivos compatíveis com Thread. Vai custar £ 34,95.

Também haverá uma atualização de firmware para Eve Aqua (segunda geração), novamente para adicionar conectividade de thread à mistura. Eve Aqua foi projetada para controlar a torneira do jardim, e a adição de Thread permitirá o controle remoto quando você estiver fora de casa - para que você possa ligar os irrigadores enquanto estiver fora.

A atualização está prevista para o início de abril.

No passado, os dispositivos HomeKit - como aqueles que a Eve Systems oferece - dependiam de Bluetooth ou Wi-Fi para conexão a um dispositivo hub - como o HomePod ou Apple TV. Isso significava que todos os dispositivos precisavam estar ao alcance desse hub para funcionar, o que poderia trazer limitações.

Com o Thread, no entanto, esses dispositivos HomeKit agora falam uns com os outros, o que significa que você pode estender o alcance. O Eve Aqua do lado de fora pode se conectar ao Eve Energy em sua garagem, que se conecta ao seu HomePod, o que significa que o Aqua não precisa tentar se conectar a uma distância tão longa.

Isso deve levar a uma casa inteligente mais feliz, sem preocupações com conectividade.

