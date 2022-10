Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - EE anunciou duas parcerias que verão a rede móvel se expandir para os setores de segurança doméstica e de segurança cibernética.

A primeira das duas colaborações vê a parceria da EE com a Verisure - proprietária das câmeras Arlo - para oferecer um serviço chamado EE Home Security powered by Verisure. O serviço visa tornar um sistema de alarme de segurança doméstica monitorado 24/7 mais acessível às residências no Reino Unido.

O sistema EE Home Security powered by Verisure estará disponível para clientes móveis EE e haverá dois pacotes disponíveis - um para apartamentos e outro para casas. Ambos verão o serviço instalado por um engenheiro de segurança Verisure, portanto, não é uma solução de bricolagem. Ele também oferecerá monitoramento profissional 24 horas por dia, 7 dias por semana pela Central de Recepção de Alarmes Verisure, com um tempo de resposta alvo de 60 segundos.

O plano Essentials for Flats e o plano Essentials for Houses são ambos contratos de 24 meses nos quais você paga um custo inicial de £50 seguido de pagamentos mensais de £25 ou £30, respectivamente. Durante o período do contrato, o equipamento de alarme é alugado.

O equipamento inclui sensores de choque para detectar intrusos antes de entrarem na casa - dois para apartamentos e seis para casas, juntamente com StarKeys para controlar o alarme, um detector de câmera para tirar vídeos e imagens para verificar um intruso, uma unidade central 4G e Wi-Fi e um VoicePad com sirene 105 OB, teclado para controlar o alarme e conectividade de voz direta para o Centro Receptor de Alarme Verisure.

O pacote inclui um alarme monitorado 24/7 pelo Centro Receptor de Alarmes Verisure, botão SOS, acesso ao My Verisure App, kit sem fio e sinais de dissuasão de segurança. Você pode ler mais sobre o EE Home Security alimentado pelo sistema Verisure em nosso recurso separado.

A segunda das parcerias é com a Norton, que chegará em novembro. EE disse que "o serviço EE Cyber Security Powered by Norton oferece uma poderosa proteção contra vírus e outras ameaças on-line, além de notificar os clientes se suas informações pessoais forem encontradas na web escura, ou se sua conta em sites de mídia social populares tiver atividade de login incomum".

A empresa também lançará uma verificação on-line anual gratuita através do site EE para que os clientes possam verificar se seu endereço de e-mail foi exposto.

O sistema EE Home Security powered by Verisure está disponível agora no site de EE.

