EE Smart Home Security: O que é e como funciona?

(Pocket-lint) - A rede móvel EE anunciou uma parceria com a Verisure que a vê entrar no mercado de segurança doméstica.

Disponível apenas para clientes EE - por enquanto - a primeira fase da parceria vê as duas organizações colaborarem para oferecer um pacote de alarme doméstico monitorado 24/7 sob um serviço chamado "EE Smart Home Security, powered by Verisure".

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre EE Smart Home Security, powered by Verisure, incluindo o que é, que pacotes estão disponíveis e como funciona.

O que é o EE Smart Home Security, alimentado pela Verisure?

A idéia da colaboração entre EE e Verisure (a empresa proprietária da Arlo) é tornar a segurança doméstica mais acessível aos lares no Reino Unido.

Normalmente, a instalação de sistemas de segurança doméstica é dispendiosa e eles vêm com um custo mensal contínuo também, o que os coloca fora do alcance de alguns. Claro que existem as opções DIY de empresas como Arlo, Ring e Google Nest onde você instala câmeras de segurança e as monitora você mesmo, mas são um conceito ligeiramente diferente de um sistema de alarme monitorado.

O diretor de marketing do consumidor da EE, Christian Thrane, disse à Pocket-lint: "Queremos entrar no mercado e torná-lo transparente e acessível a qualquer pessoa para obter uma solução premium sem o custo inicial. Essa é, naturalmente, a diferenciação que os players estabelecidos como a ADT e esse fim do mercado [oferecem]".

"É uma solução que não é "faça-você-mesmo" [embora]. Você tem alguém profissional entrando, instalando-o, ligando-o ao seu seguro para que você possa obter uma melhor oferta de seguro, monitorando-o adequadamente e agindo se algo tiver acontecido. [Isto] é muito diferente de ter uma câmera que permite que você veja algo acontecendo. Neste caso, você pode estar ausente e agora você tem alguém olhando profissionalmente para ela e chamando os serviços de emergência, caso seja necessário".

Como funciona o EE Smart Home Security, alimentado pelo sistema Verisure?

O EE Smart Home Security, alimentado pelo sistema Verisure, é oferecido em dois pacotes - mais sobre aqueles abaixo - com ambos vendo um sistema de alarme instalado por um engenheiro de segurança Verisure, após o qual ele é monitorado 24 horas por dia, 7 dias por semana pela Central de Recepção de Alarmes Verisure. Você pode falar com a Central de Alarme em qualquer ponto usando o recurso SOS, mas também há monitoramento profissional - com um tempo de resposta alvo de 60 segundos.

Você não precisa de nenhuma porta ou janela especial para poder ter o EE Smart Home Security, alimentado pelo sistema Verisure e você mesmo não cabe no equipamento.

De acordo com Christian Thrane, diretor administrativo de marketing de consumo da EE: "A solução da Verisure veria se alguém está quebrando ou adulterando suas janelas e sua porta e eles poderiam ver se alguém entra em sua casa e ele tiraria fotos e entraria em contato com você, assim como os serviços de emergência".

Thrane nos explicou que o sistema era uma "solução de monitoramento", portanto você paga por "monitoramento constante de sua casa". Por exemplo, se o alarme disparar, imagens estáticas serão tiradas. Você será contatado e a pessoa do outro lado do telefone lhe dirá o que vê. Você poderá então perceber que é seu cão, por exemplo, e o alarme será desligado assim que você confirmar que não há nenhuma ameaça. É claro que, se houver uma ameaça, a polícia será chamada.

O hardware vem com garantia vitalícia e você aluga o hardware durante seu contrato. Se algo acontecer ou houver uma falha, a Verisure sairá e substituirá o equipamento.

Quais pacotes estão disponíveis sob o EE Smart Home Security, alimentado pela Verisure?

Existem dois pacotes disponíveis inicialmente para o EE Smart Home Security, alimentado pelo serviço Verisure, um para apartamentos e apartamentos e o outro para casas.

Ambos têm uma taxa inicial de £50, seguida por um contrato de 24 meses, cujo custo pode ser adicionado à sua conta móvel se você quiser.

Ambos os pacotes - Essentials for Flats e Essentials for Houses - vêm com um alarme monitorado 24/7 pelo Centro Receptor de Alarmes Verisure, botão SOS, My Verisure App, kit wireless e sinais de segurança dissuasivos.

O pacote Essentials for Flats também vem com dois Sensores de Choque - projetados para detectar intrusos antes de entrarem na casa, duas StarKeys para controlar o alarme, um detector de câmera para tirar vídeos e imagens para verificar o intruso, uma unidade central com conectividade 4G e Wi-Fi e um VoicePad com uma sirene OB 105 e um teclado para controlar o alarme e a conectividade de voz direta para a Central de Recepção de Alarmes Verisure.

O pacote Essentials for Houses oferece o mesmo que o pacote Essentials for Flats, mas em vez de dois Sensores de Choque, você recebe seis.

O pacote Essentials for Flats custa £25 por mês, enquanto o pacote Essentials for Houses custa £30 por mês.

Há também complementos opcionais disponíveis para o pacote Essentials for Houses, com o kit fornecido pela Arlo. Você pode adicionar uma campainha de porta inteligente por mais £7 por mês, uma campainha de vídeo inteligente e câmeras inteligentes por mais £18 por mês ou uma campainha de vídeo inteligente, câmeras inteligentes e monitores de detecção de fumaça por mais £25 por mês.

Você tem que ser um cliente EE?

Sim, inicialmente o EE Smart Home Security, alimentado por pacotes Verisure, está disponível apenas para clientes móveis EE.

O diretor de marketing do consumidor da EE, Christian Thrane disse à Pocket-lint que a empresa tem planos para expandir isto no futuro: "Para começar, você terá que ser um cliente EE para se beneficiar destas ofertas. Você precisará ser um cliente móvel de EE para começar, mas temos ambições de ampliar isso muito claramente".

Os pacotes estarão em cima de seu contrato mensal. Thrane não poderia dizer se os pacotes de segurança residencial inteligente poderiam ou não ser eventualmente agrupados com contratos telefônicos da rede, mas por enquanto, há os dois pacotes disponíveis que mencionamos acima que seriam um custo adicional para um contrato móvel atual.

Quando está disponível o EE Smart Home Security, alimentado pelo sistema Verisure?

O EE Smart Home Security, alimentado pelo sistema Verisure, está disponível agora através do site EE.

Quando perguntado, a empresa esperava que houvesse um curto prazo para a instalação do sistema, sugerindo dias em vez de semanas ou meses, dependendo de sua popularidade.

