EE lança seu primeiro dispositivo 5G WiFi para conectar tudo em qualquer lugar

(Pocket-lint) - EE lançou seu primeiro dispositivo MiFi compatível com 5G, chamado 5GEE WiFi. Além de funcionar em 5G quando disponível, é claro, ele também suporta o padrão de entrada Wi-Fi 6 para conexões rápidas a todos os seus dispositivos. Na verdade, ele pode se conectar a até 64 dispositivos habilitados para Wi-Fi enquanto o dispositivo também possui uma porta Ethernet e é alimentado por um carregador USB-C.

Existem alguns dispositivos 5G por aí que são mais parecidos com roteadores móveis como Netgear e HTC, mas esta é uma unidade totalmente portátil que está disponível em uma variedade de planos de preços.

No entanto, não é barato em negócios de contrato - os clientes móveis existentes com pagamento mensal podem comprar 5GEE WiFi com 50 GB de dados a partir de um não desprezível £ 45 por mês em um plano de 24 meses , com 100 GB de dados por £ 67,50 por mês, ou com e 200 GB de dados por £ 90 por mês.

A EE recentemente reforçou sua rede 5G para cobrir um total de 112 vilas e cidades em todo o Reino Unido, enquanto também aumentou o número de sites habilitados para 5G em cidades importantes.

Escrito por Dan Grabham.