EE revela banda larga doméstica Smart WiFi que vem com uma rede mesh

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A EE revelou uma oferta de banda larga doméstica de nível superior que vem com uma rede em malha para ajudá-lo a alcançar pontos sem fio Wi-Fi em sua casa.

O WiFi inteligente é uma oferta muito semelhante ao WiFi completo da empresa irmã BT, que vem com um conjunto de discos BT Whole Home. A solução BT é excelente, portanto esperamos que o sistema EE seja o mesmo.

O sistema da EE também inclui um hotspot WiFi WiFi de 2 GB por mês, que fornece uma opção de conectividade extra para dentro ou fora de casa. É claro que 2 GB de dados não o levarão tão longe, mas é bom para uso de e-mail e web. Se você tiver um problema com a banda larga doméstica, o EE aumentará o limite de dados no WiFi Mini com 250 GB de dados extras até que o problema seja resolvido.

O que é uma rede mesh? Explicação de malha Wi-Fi

O sistema também funciona com o novo aplicativo EE Home, que ajuda na configuração e na otimização da sua rede doméstica. Você também pode gerenciar o acesso a diferentes dispositivos usando o aplicativo, incluindo dispositivos infantis (e controlando quando eles podem ficar online).

A única desvantagem é que assinar uma solução como essa pode acabar custando um pouco; são 10 libras por mês durante 18 meses.

A EE também revelou uma série de novos planos mensais para pagamento de tablets Smart e Essential, que incluem dados de reserva, caso você se esgote, e um dos benefícios Swappable da EE, que permite escolher entre serviços como Britbox, Amazon Prime e BT Sport Ultimate.