Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O que é melhor do que um aspirador robô do que o próprio esvaziamento? Um aspirador robô que se esvazia a si mesmo e também tem um desconto maciço.

Esse é exatamente o nome do jogo com este negócio de Sexta-feira Negra. O impressionante aspirador de pó Ecovacs Deebot X1 Omni robô aspirador não é apenas um aspirador automático com capacidade de esfregar, mas também é capaz de esvaziar seu próprio caixote do lixo e lavar sua esfregona também.

Este robô possui 5.000 PA de potência de sucção e é capaz de trabalhar em pisos duros e tapetes com um sistema de mapeamento inteligente para ajudá-lo a contornar sua casa. Ele também pode ser controlado com sua voz, bem como visualizado e controlado remotamente a partir do aplicativo.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Como um robô de tudo indica, tudo dança a vácuo, este é um kit sério, agora a um preço muito mais aliciante.

Este sistema significa que ele pode continuar limpando por até 60 dias sem que você tenha que levantar um dedo. Tudo isso agora também está disponível por menos, com economias maciças que baixam muito o preço.

No Reino Unido, o Ecovacs Deebot X1 tem 43% de desconto, uma economia de £650, tornando-o £849. Claro que isso dificilmente é barato, mas é muito menos do que as usuais £1499 pedindo preço.

squirrel_widget_6797943

Escrito por Adrian Willings.