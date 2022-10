Dyson Gen5detect gira a vácuo 9x mais rápido que um motor F1

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Dyson anunciou seu mais recente vácuo sem fio na forma do Dyson Gen5detect, sucedendo o Dyson V15 que veio antes dele.

O vácuo Dyson Gen5detect apresenta um motor Hyperdymium de última geração, que gira a até 135.000rpm - dito ser nove vezes mais rápido que um motor F1 - para proporcionar uma sucção mais potente do que os modelos anteriores.

Há também um sistema de filtração HEPA totalmente selado a bordo que foi projetado para capturar 99,99 por cento de partículas até 0,1 mícron, incluindo vírus.

Melhorando a tecnologia lançada pela Dyson em 2021 que permite aos usuários ver partículas microscópicas escondidas em sua casa, o aspirador Dyson Gen5detect também tem um cabeçote de limpeza Fluffy Optic re-projetado. A nova cabeça apresenta o dobro do brilho encontrado na Dyson V15, permitindo que você veja mais poeira escondida nas superfícies de seu piso que normalmente são invisíveis a olho nu, mas que podem ser vistas com uma luz de lâmina.

Dyson

Em outro lugar, o vácuo Gen5detect toma emprestado do V15 Absolute Detect, pois ele oferece uma tela na parte superior novamente, embora haja uma interface redesenhada que mostrará quando uma superfície estiver limpa em tempo real. Um sensor Piezo está a bordo que usa o sensor acústico para contar e categorizar os tamanhos de partículas, com barras de LCD no visor subindo e descendo de acordo com o volume de partículas sendo removidas para que você saiba quando é hora de parar.

O Gen5detect aumenta a potência quando necessário, e a reduz quando uma superfície está mais limpa e, em vez de um gatilho para controle, há um único botão de potência, permitindo que você troque as mãos facilmente no meio da limpeza. Você também encontrará uma ferramenta embutida para limpar o pó e fendas, escondida dentro da varinha.

O Dyson Gen5detect vem com uma bateria de 70 minutos de vida útil, pesa 3,5 kg e tem uma caixa de 0,77 litros com um mecanismo rotativo de ejeção para o esvaziamento sem contato.

Atualmente não há notícias sobre preços ou disponibilidade, mas o manteremos atualizado quando soubermos mais.

Escrito por Britta O'Boyle.