O som "boing" da Dyson é intencional e aqui está a razão

(Pocket-lint) - Se você usar um aspirador sem fio Dyson, você provavelmente estará familiarizado com uma espécie de som "boing" sempre que você parar de limpar enquanto o motor pára de serpentear.

Mas você sabia que o som "boing" é intencional e projetado para dar ao dispositivo um pouco de caráter?

Não se preocupe, nós também não.

Querendo saber mais, perguntamos a Tom Richards, um gerente de engenharia da Dyson sobre o "boing", por que os últimos aspiradores de pó da empresa fazem o barulho em primeiro lugar, e poderiam ser removidos todos juntos se a empresa quisesse que fosse.

"A acústica e a engenharia de som são uma parte importante do desenvolvimento tecnológico da Dyson", disse Richards. "Embora algumas empresas possam se lançar a criar um som de assinatura, o ruído 'boing' que você pode notar ao desligar algumas das mais novas máquinas da Dyson, é na verdade uma característica de nossa tecnologia".

"No último motor Dyson V10, por exemplo, há oito postes magnéticos no eixo", explicou Richards. "Quando o gatilho a vácuo é liberado, o motor freia o rotor quase instantaneamente e o imã pára em uma das oito posições, mas uma vez parado, ele 'salta' momentaneamente entre as posições vizinhas.

"Como uma bola de ping-pong que salta sobre uma mesa, eles se movem a uma distância menor cada vez, criando um som que nossos engenheiros chamam de 'boing'".

"Tecnicamente, há coisas que poderíamos fazer para reduzir significativamente o som. Dito isto, todos nós gostamos muito dele", acrescentou Richards, sugerindo que embora não fosse a intenção inicial de criar o ruído que muitos clientes da Dyson estarão familiarizados, não há planos de removê-lo no futuro.

Mas nunca diga nunca. Richards não descarta completamente a possibilidade, no entanto, dizendo à Pocket-lint que se trata mais da tecnologia do que de um desejo de engendrar sua remoção:

"Como o som é uma característica de nossa engenharia, é provável que ele mude à medida que os motores se desenvolvem com tecnologia mais recente. Continuaremos sempre a testar a tonalidade de nossas máquinas e a fazer melhorias onde pudermos, mas suspeito que o 'boing' está aqui para o previsível".

Escrito por Stuart Miles. Edição por Britta O'Boyle.