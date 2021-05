Dyson lança três novos aspiradores no Reino Unido - Outsize Absolute, Micro 1,5kg e Omni-glide

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Dyson anunciou três novos aspiradores no Reino Unido - Outsize Absolute, Micro 1,5kg e Omni-glide. Todos os três produtos de limpeza já estão disponíveis nos Estados Unidos há algum tempo - não, não temos certeza de por que o Reino Unido está atrasado.

Em primeiro lugar, o Outsize Absolute é uma versão reforçada do também recentemente anunciado V15 Detect Absolute .

É ainda mais caro, mas tem o dobro do tempo de execução (120 minutos), uma lixeira duas vezes maior, ferramentas extras e um cabeçote de limpeza maior. Essencialmente, é para casas muito maiores e é uma continuação do V11 Outsize (não temos certeza por que não é chamado de V15 neste momento).

Há também uma versão com ainda mais ferramentas chamada Outsize Complete (aparentemente conhecido como Absolute + nos Estados Unidos). As duas versões incluem o cabeçote Laser Detect do V15.

Depois, há dois mini aspiradores destinados a pisos rígidos em casas menores. O Dyson Micro 1,5kg (sim, esse é o seu peso) é um limpador completamente aparado, enquanto o Omni-glide é um modelo um pouco maior (leia nossa análise do Dyson Omni-glide ) que tem um cabeçote de limpeza omnidirecional. Ambos podem ser usados no modo portátil, como seria de esperar.

Ambos os limpadores têm um tempo de execução curto de 20 minutos, por isso foram projetados para limpezas rápidas e diretas. A desvantagem disso é que demoram um pouco para carregar - mais de três horas.

Tanto o Outsize quanto o Micro estão disponíveis para encomenda a partir de hoje, enquanto o Omniglide será lançado em julho.

