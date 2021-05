O próximo dispositivo de Dyson pode ser uma escova de dentes elétrica com jato de água integrado

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Dyson se lançou em algumas novas áreas recentemente, saindo de sua categoria de limpeza original para cuidados com os cabelos, com Corrale , Supersonic e Airwrap .

Enquanto estamos vendo atualizações em seus ventiladores e produtos de limpeza, há outra categoria na qual Dyson pode estar prestes a se aventurar: higiene bucal.

Patentes para um "dispositivo de tratamento dentário" da Dyson têm se acumulado nos últimos anos, mas nada veio à luz até agora em termos de lançamento real de um produto.

É uma categoria óbvia para a qual Dyson deve entrar, visto que as escovas de dente elétricas são movidas a motor e a Dyson parece interessada em cuidados pessoais.

Então, o que torna a escova de dentes Dyson diferente?

Em vez de apenas querer limpar os dentes, as patentes descrevem um sistema que inclui um reservatório de fluido. Isso significa que ele pode desempenhar a função de dois dispositivos de saúde bucal - a escova de dentes e o fio dental.

O lado escovado das coisas soa como qualquer outra escova de dente elétrica por aí: uma cabeça móvel que pode girar ou vibrar acionada por um motor no cabo. Até agora, tudo normal.

Melhores lâmpadas inteligentes 2021: Philips Hue, Ikea, Osram, Nanoleaf e mais Por Britta O'Boyle · 22 Abril 2021 Nosso guia com os melhores produtos de iluminação inteligente, reunindo os melhores aplicativos e lâmpadas inteligentes controladas por voz para

Mas a descrição da patente continua descrevendo um "sistema de distribuição de fluido", bem como o sistema de câmara que você usará para reabastecer o fluido.

A distribuição do fluido é interessante, porque a patente fala sobre pressionar um botão para obter um esguicho de água ou fazer com que o cabeçote detecte uma mudança para que possa fornecer automaticamente um jato de água conforme você se move entre os dentes, efetivamente passando fio dental enquanto ele se move sobre as lacunas.

Há muitas informações nas patentes, com registros até abril de 2021, sugerindo que há muito trabalho em andamento nessa nova categoria de produto.

Quando Dyson pode lançar sua escova de dentes elétrica? Isso é algo que não sabemos. Embora as patentes sejam uma leitura interessante, não há indicação de se ou quando essa invenção chegará ao mercado.

Escrito por Chris Hall.