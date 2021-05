V15 Detect vac de Dyson agora à venda no Reino Unido, ilumina um laser verde para revelar a sujeira escondida

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Dyson atualizou sua faixa de vácuo com um novo modelo principal chamado V15 Detect . O aspirador está à venda nos Estados Unidos há algum tempo por $ 699, mas agora também está à venda no Reino Unido por £ 599 .

A única coisa sobre este aspirador sem fio é que adiciona um sistema de detecção de poeira a laser, ou uma luz verde, que destaca toda a poeira em seus pisos para que você possa realmente limpá-los.

A empresa posicionou o laser em um ângulo exato para que você possa até mesmo detectar sujeira normalmente invisível a olho nu. Ao passar o aspirador em uma seção, o laser o ajudará a determinar se você deixou alguma sujeira no chão.

Existem também dois acessórios anti-emaranhamento, para que possa lidar facilmente com pêlos humanos ou de animais de estimação.

O novo modelo, que fica acima do V11 de 2019 , possui o mesmo display LCD de antes, mas desta vez ele mostra como a poeira é realmente composta - graças a um novo sensor piezoelétrico acústico e microprocessador.

O novo hardware monitora a entrada de ar para determinar o tamanho e a quantidade de poeira sendo sugada e, em seguida, todos os dados são enviados para o display e o motor principal para aumentar automaticamente a potência e a sucção, se necessário.

Você também pode ver o modo de vácuo e a vida útil restante da bateria.

Você pode ler nossa análise do V15 Detect Absolute aqui mesmo no Pocket-lint. Dissemos em nosso veredicto que "este aspirador sem fio é o melhor dos melhores - e, portanto, tem um preço como tal. Se você deseja o melhor limpador do mercado, não procure mais - mas esteja preparado para pagar por ele."

O Dyson V15 Detect une-se ao Dyson Outsize maior ( seguido do V11 Outsize ) e ao Dyson Omni-glide . Ambos os outros modelos foram anunciados nos Estados Unidos, mas é apenas o V15 Detect que foi anunciado para o Reino Unido no momento.

Aqui está um vídeo de James Dyson fazendo um tour pelo novo V15 Detect Absolute:

