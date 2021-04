O purificador de ar mais recente da Dyson detecta e destrói o formaldeído da madeira e produtos de limpeza

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Dyson lançou uma atualização para sua linha de purificadores de ar com as novas máquinas conhecidas como Dyson Purifier Formaldehyde - você já pode adivinhar qual é seu principal ponto de venda.

Isso mesmo, agora remove e destrói o formaldeído em sua casa. Disponível nas variantes TP09 Cool e HP09 Hot + Cool, as novas máquinas são quase as mesmas que a série Pure Cryptomic que já foi lançada nos EUA. No entanto, essas máquinas não foram anunciadas no Reino Unido.

Os dispositivos também têm fluxo de ar mais silencioso (cerca de 20 por cento de redução no ruído para o TP09) sem impacto no desempenho, afirma a empresa. O novo recurso significa que os purificadores podem remover 99,95% das partículas tão pequenas quanto 0,1 mícron.

Como antes, os purificadores são projetados para capturar poeira e outros alérgenos, incluindo VOCs ou compostos orgânicos voláteis. Eles incluem filtros catalíticos de criptomelana que trabalham para quebrar o formaldeído em água e dióxido de carbono.

O formaldeído é um gás poluente incolor, liberado por móveis e outros produtos de madeira, incluindo certos tipos de materiais como madeira compensada. Também é lançado em tintas, papéis de parede, vernizes e produtos de limpeza doméstica.

O sensor de formaldeído adiciona à partícula existente, NO2, VOC, sensores de temperatura e umidade. Alguns algoritmos inteligentes também garantem que não haja confusão entre o formaldeído e outros VOCs e distinguir entre os tipos de VOC é a principal novidade desta vez.

O visor do purificador também pode mostrar os níveis de formaldeído no pequeno visor, bem como estatísticas de qualidade do ar mais gerais. Também funciona com o aplicativo Dyson Link, como outros produtos Dyson.

Dyson diz que o sensor de formaldeído da máquina é de estado sólido usando uma célula eletroquímica em vez de ser à base de gel, então não se deteriorará com o tempo (porque os sensores à base de gel secam).

A empresa também garantiu que o ar não é capaz de contornar o filtro, garantindo que nenhum ar seja capaz de interferir no processo de purificação. Para fazer isso, os engenheiros da Dyson tiveram que introduzir 24 selos extras de alta pressão na máquina. Como resultado, as máquinas obtiveram a certificação HEPA 13.

